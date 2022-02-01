Дочь Юдашкина рассказала, оставит ли кутюрье работу из-за тяжелой болезни

Известный модельер Валентин Юдашкин на протяжении нескольких лет борется с онкологическим заболеванием. Несмотря на тяжелый недуг, кутюрье продолжает заниматься своим любимым делом. Сейчас ему 58 лет и в одно время деятель искусств поговаривал о выходе на пенсию.

Однако, как рассказала дочь знаменитости Галина, творчество всегда спасало его в трудные минуты и давало силы и энергию для того, чтобы жить дальше. Именно поэтому наследница кутюрье уверена — пока есть силы, он не отойдет от дел и продолжит работать.

«Мне кажется, любой человек говорит, что к 60 хочет уйти. Но если этот человек трудоголик, а Валентин является таким, не думаю, что к 60 он куда-то уйдет», — призналась наследница в беседе с Газетой.ру.

К слову, 31-летняя Галина — выпускница исторического факультета МГУ, по профессии фотограф. Также она много работает с отцом в его доме моды Valentin Yudashkin в качестве арт-директора.

Наследница подарила своему знаменитому папе двух прекрасных внуков — Анатолия и Аркадия. Мальчики большую часть своей жизни прожили в Гонконге. Ребята много общаются на английском, изучают китайский, но мама прилагает усилия, чтобы и русский язык они не забывали. По словам Галины, на переезд в другую страну они решились из-за работы супруга, которому предложили новый проект.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Марина Юдашкина показала редкое фото горячо любимых внуков.