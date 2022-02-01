Мощнейший способ: как интимная близость спасает от тромбоза

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук Эксклюзив 28 688

Врач Газина рассказала о пользе интимной близости в профилактике тромбоза

Фото, видео: Depositphotos / AllaSerebrina; 5-tv.ru

Бактериолог Валерия Газина в очередной раз подтвердила важность регулярной половой жизни для здоровья мужчин и женщин.

Между частотой интимной близости и образованием в кровеносных сосудах тромбов существует непосредственная связь. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказала врач клинической лабораторной диагностики, бактериолог Валерия Газина.

«Регулярные занятия сексом — это мощнейший способ профилактики тромбоза. Дело в том, что при регулярной интимной близости у нас происходит отток крови к органам малого таза. Это делает невозможным образование тромбов в нижней полой вене», — пояснила медик.

Она уточнила, что регулярность половой жизни особенно важна для мужчин. Анатомия сосудов у них выстроена таким образом, что образующиеся в нижней полой вене тромбы очень быстро могут мигрировать в сердце или головной мозг и вызывать инсульт или инфаркт.

Однако и для женщин благополучие и стабильность в половой сфере также важны в плане профилактики тромбоза, подчеркнула врач.

«У женщин при регулярных занятиях сексом вырабатывается нормальный уровень половых гормонов, что влияет на выработку и поддержание на адекватном уровне факторов свертывания, таких как антитромбин III и фибриноген», — отметила Газина.

Также она напомнила, что во время интимной близости и мужчины, и женщины получают умеренную физическую нагрузку, которая тренирует стенки сосудов на предмет сократимости и эластичности.

«В таких сосудах не бывает патологических выпячиваний, которые могут вызывать тромбообразование. И, конечно же, секс — это приятный процесс, благодаря которому вырабатываются гормоны радости и счастья, благотворно влияющие на сосуды», — заключила врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как активная интимная жизнь, по мнению сексолога Анны Котеневой, повышает иммунитет.

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