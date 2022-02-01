Назван простой способ побороть бессонницу за одну минуту

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 6 271

Пользователи соцсети напомнили простой способ побороть бессонницу за минуту

Назван простой способ побороть бессонницу за одну минуту

Фото: Depositphotos / NewAfrica

Технику некогда разработал доктор медицинских наук из Аризоны Эндрю Вейлом.

Существует действенный способ одолеть бессонницу, помогающий погрузиться в царство Морфея всего за минуту. Его изложил в публикации пользователь китайской социальной сети WeChat.

Он напомнил читателям о технике, разработанной доктором медицинских наук из Аризоны Эндрю Вейлом. Ее суть заключается в дыхательной практике, которая позволяет прогнать тревожность и успокоить нервную систему.

Для получения нужного эффекта необходимо держать кончик языка между верхними зубами и небом и соблюдать определенную последовательность вдохов и выдохов. Считая до четырех необходимо сделать вдох, а затем задержать дыхание и досчитать до семи. После этого во время счета до восьми длится выдох через рот. Губы должны при этом находиться в таком положении, чтобы получался свистящий звук.

Таким образом удается нормализовать работу парасимпатической нервной системы человека — тревожные мысли уходят, а организм погружается в сон.

Отмечается, что эффективность методики по некоторым данным превышает результативность лекарственных средств, а кроме того, несет в себе пользу для здоровья.

Если практиковать дыхательную гимнастику на регулярной основе, это поможет снизить кровяное давление и улучшить пищеварительную функцию, утверждает пользователь. Первоначально нужно делать по четыре таких подхода два раза в день, а через месяц увеличить их до восьми. Результат будет заметен через четыре-шесть недель.

Кроме того, автор обращения советует прибегать к этой технике, чтобы усмирить гнев или раздражение.

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