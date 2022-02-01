Загадочное фото мужа Анастасии Заворотнюк заинтриговало фанатов

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 1 069

В человеке на странном кадре россияне узнали знаменитого фигуриста Петра Чернышова. Но с кем он проводил свободное время?

Загадочное фото мужа Анастасии Заворотнюк заинтриговало фанатов

Фото: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda

Странное фото с человеком, похожим на супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, озадачило россиян. На снимке, оказавшемся в распоряжении 5-tv.ru, мужчина за рулем Mercedes движется по трассе, а рядом с ним сидит некая женщина. Ее личность пока неизвестна.

По мнению некоторых юзеров, в кресле может быть сама Заворотнюк. Другие полагают, что силуэт дамы на пассажирском сидении мало похож на саму Заворотнюк. Россияне заметили, что актриса давно и тяжело болеет, поэтому вряд ли выбирается из дома в поездки. Судя по снимку, женщина среднего возраста, а очертания ее лица совершенно не схожи с лицом селебрити.

5-tv.ru

По слухам, на снимке может быть запечатлена иномарка матери Анастасии Заворотнюк, 78-летней Валентины Заворотнюк. Если это действительно так, то не удивительно, почему Чернышов мог оказаться за рулем.

По данным 5-tv.ru, за указанным Mercedes числятся несколько неоплаченных штрафов. Общая их сумма составляет почти 50 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Анастасии Заворотнюк обнаружила у себя симптомы тяжелой болезни.

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