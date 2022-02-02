В Ленобласти тайно похоронили женщину, утонувшую в проруби на Крещение

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 216

Трагически погибшую петербурженку похоронили на Озерковском кладбище.

В Ленобласти тайно похоронили женщину, утонувшую в проруби на Крещение

Фото: Depositphotos / Buurserstraat38

Семья утонувшей на Крещение в Ленобласти женщины тайно ее похоронила. Число гостей траурной церемонии было сильно ограничено, близкие держали место и время прощания в секрете. Об этом сообщает сайт KP.RU, журналист которого побывал на похоронах.

Петербурженку Анну, погибшую в 41 год, хоронили в закрытом гробу — тело пробыло в воде около девяти дней. Церемония проходила практически в полной тишине. Никто из присутствующих не сказал и прощального слова до тех пор, пока гроб не был опущен в землю. После этого близкие погибшей дали волю эмоциям. Не могли сдержать слез даже мужчины.

Жуткий инцидент произошел 19 января.  В сети распространилось видео, где запечатлено, как женщина, перекрестившись, прыгнула в необорудованную прорубь, где ее тут же подхватило и затянуло под лед течение. Выплыть она уже не смогла. Водолазам потребовалось больше недели, чтобы найти тело.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что было опубликовано видео с места, где нашли тело утонувшей в Крещение женщины в Ленобласти.

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