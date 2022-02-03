Блондинка со стрижкой: как выглядит таинственная жена Леонида Якубовича
Марина Видова далека от публичной жизни. Вместе с телеведущим они воспитывают 24-летнюю дочь Варвару.
Фото: РИА Новости / Нина Зотина
Телеведущий Леонид Якубович трижды заключал официальные отношения. Третий законный союз у него состоялся с Мариной Видовой — о ней мало что известно, ведь она старается избегать публичности. Вместе они воспитывают 24-летнюю дочку Варвару. Девушка признавалась, что не «примеряет» славу отца на себя и всего в жизни хочет добиться сама.
Наследницу телеведущий неоднократно «демонстрировал» в социальных сетях, однако со своей избранницей он выходит в свет гораздо реже. Недавно Якубович появился с Видовой на юбилейном концерте Льва Лещенко.
Первый брак Якубовича был недолгим. Его избранница Раиса еще более загадочная личность, чем Марина, однако, что можно утверждать по словам знаменитости, так это то, что они «разошлись характерами».
«Надо притираться друг к другу, а это дело долгое. И трудное», — рассказывал он в передаче Бориса Корчевникова.
Во втором браке с экскурсоводом Галиной у него появился первый наследник Артем.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Леонид Якубович прокомментировал слухи про раздельные квартиры с женой.
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