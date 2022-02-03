ТОП-6 имен, которые носят «гулящие» женщины

Психологи уверены: причина всех измен объясняется желанием человека спрятаться от внутренних проблем. Однако таролог и парапсихолог Галина Янко убеждена: причина сходить «налево» связана с именем. Ведь оно — не просто набор звуков, но и важное звено в формировании характера, дальнейшей судьбы и поведения человека. Обладательницы каких женских имен больше всего склонны к предательству любимого человека, рассказала Янко «Вечерней Москве».

Жанна

По словам специалиста, женщины с этим именем при знакомстве могут показаться застенчивыми и несамостоятельными. Мужчины, видя хрупкую особу, желают ее окутать вниманием и заботой. Но первое впечатление бывает обманчиво. Нежная снаружи, но сильная внутри Жанна из всех ухажеров выберет достойного, сильного духом и надежного мужчину. Но и с ним может долго не пробыть вместе. Ведь жажда нового всегда берет верх.

Ангелина

Добрые и открытые женщины Ангелины без сожаления разорвут отношения с близким человеком, если тот не оправдал их ожиданий, и отправится искать достойного. Причем они могут это начать делать, даже ее состоя в браке, втайне от мужа.

Ксения

Обладательницы имени Ксения на первый взгляд кажутся уверенными. Однако такими женщинами управляют именно их комплексы. Травмы детства заставляют Ксюш искать романтических приключений и сбегать от одного мужчины к другому.

Анастасия

Анастасии привыкли добиваться своего, несмотря ни на какие преграды. Про таких говорят: «вижу цель, не вижу препятствий». Эти женщины глубоко убеждены, что их физические потребности должны быть удовлетворены. Потому не стоит удивляться, если вдруг в один прекрасный день Анастасия решит нарушить клятву, данную в ЗАГСе.

Татьяна

Эти женщины по своей натуре вовсе не гулящие. Наоборот, они «за» стабильность и постоянство. По словам таролога, единственное, что может спровоцировать Татьяну на измену — боль, причиненная ей любимым человеком и сомнения в верности партнера.

Дарья

Волевые, страстные, эти женщины любят свободу. Дарьи привыкли доминировать в отношениях с партнером, а в противном случае ищут связь на стороне. Также нередко такие девушки теряют чувства к избраннику и отправляются на поиски нового кавалера.

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