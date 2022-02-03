Forbes: артиллерия РФ способна уничтожить украинские войска за десять секунд

Артиллерия России способна разбить войска Украины всего за десять секунд — столько времени требуется от разведки цели до ее поражения. Об этом пишет журналист Дэвид Экс в статье для Forbes со ссылкой на заместителя начальника штаба Сухопутных войск РФ генерал-майора Вадима Марусина.

По словам журналиста, на границе с Украиной размещены 50-70 российских батальонно-тактических групп России, готовых к боевому применению. Он полагает, что пехота или танки, которых, по мнению журналистов, западные страны ждут «с ужасом», составляют меньшую угрозу. А стрельба артиллерии за короткий промежуток времени способна создать огромные дыры в обороне противника.

Также преимущество российских военных в скорости. Экс отметил, что командиру российского артиллерийского батальона не требуется просить об огневой поддержке, так как у него есть своя. В наведении оружия помогут дроны, которые передают всю информацию командованию напрямую. При этом у каждой группы есть 18 гаубиц, а сами батальоны могут оперативно передвигаться вдоль границы.

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