Forbes: артиллерия РФ способна уничтожить украинские войска за десять секунд

|
Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 900

Пехота или танки, которых, по-мнению журналистов западные страны ждут «с ужасом», составляют меньшую угрозу.

Forbes: артиллерия РФ способна уничтожить украинские войска за десять секунд

Фото: ТАСС / SERGEY DOLZHENKO

Артиллерия России способна разбить войска Украины всего за десять секунд — столько времени требуется от разведки цели до ее поражения. Об этом пишет журналист Дэвид Экс в статье для Forbes со ссылкой на заместителя начальника штаба Сухопутных войск РФ генерал-майора Вадима Марусина.

По словам журналиста, на границе с Украиной размещены 50-70 российских батальонно-тактических групп России, готовых к боевому применению. Он полагает, что пехота или танки, которых, по мнению журналистов, западные страны ждут «с ужасом», составляют меньшую угрозу. А стрельба артиллерии за короткий промежуток времени способна создать огромные дыры в обороне противника.

Также преимущество российских военных в скорости. Экс отметил, что командиру российского артиллерийского батальона не требуется просить об огневой поддержке, так как у него есть своя. В наведении оружия помогут дроны, которые передают всю информацию командованию напрямую. При этом у каждой группы есть 18 гаубиц, а сами батальоны могут оперативно передвигаться вдоль границы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские военные за две недели подготовили подразделения ПВО Сирии.

-9° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
76.65
0.17 86.56
0.28
Время исполнения желаний: как планеты помогут изменить жизнь с 4 февраля

Последние новости

19:16
Под гипнозом и на камеру: Необычные роды российских звезд
19:12
Рекордный снегопад остановил курортный отдых в Красной поляне
19:09
Рыбак с Сахалина стал звездой TikTok
19:02
Избавьтесь от них: какие вещи притягивают нищету и несчастья
18:59
Вильфанд рассказал о приходе весны в столичный регион
18:43
Три тонны икры на сумму в 12 миллионов икры изъяли оперативники на Камчатке

Сейчас читают

Можно ли умереть от боли во время менструации — мнение гинеколога
Обмен кровью, подарок на кладбище и черное венчание: Странные поступки звезд
От вирусов до рака: о каких болезнях говорит густая кровь и повышение тромбоцитов
Назван простой способ побороть бессонницу за одну минуту

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год