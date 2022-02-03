Медики предупредили о риске облысения из-за приема витаминов

Многие уверены, что витамины очень полезны для здоровья и их прием никак не может пойти во вред. Однако врачи предупреждают — мера должна быть во всем, иначе — жди проблем. По словам эксперта фармацевтического рынка, провизора Ирины Булыгиной, переизбыток витаминов в организме может привести к облысению и заболеваниям печени.

Такое состояние на профессиональном языке называется гипервитаминоз и имеет весьма печальные последствия.

«Начиная с 60-х годов детей пичкали рыбьим жиром. Там витамин А и Е масленые. В итоге дети лысели, у них был гипервитаминоз. Волосы просто выпадали. Это очень неприятная вещь. Пример с рыбьим жиром очень показательный. Тогда Минздрав также решил, что у детей северной и средней полосы недостаток витамина D, солнца мало. И надо всем превентивно его давать, вот и получили», — отметила специалист в интервью URA.RU.

Эксперт напомнила — нельзя самому себе прописывать витамины. Кто знает, может быть, у вас в организме какой-то препарат уже в переизбытке и из-за этого оказывает негативное воздействие на внутренние органы и системы?

В таких случаях, по словам Булыгиной, сильно страдает, в первую очередь, печень.

«Это молчаливый орган. Он не болит, пока совсем не отвалится. Там нет нервных окончаний», — рассказала специалист.

Аналогичного мнения придерживается и врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. По ее словам, многие витамины, которые продаются не в аптеке, могут быть не сертифицированы. Велика вероятность, что в их составе, помимо обозначенных, есть и другие вещества, способные оказать токсичное влияние на организм.

Таким образом, надеяться на то, что только «волшебная таблетка» станет залогом крепкого здоровья не стоит. Лучше пройти обследование у профильных специалистов и выяснить, что нужно именно вам. Также не стоит забывать о здоровом образе жизни — спорте и правильном питании.

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