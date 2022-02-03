Эксперт об опасности нашествия комаров в Краснодаре: «Вышли из состояния покоя»

Жители южного города бояться распространения опасных болезней из-за полчищ кровососущих насекомых.

В Краснодаре жители шокированы нетипичным для этого времени года явлением. Их квартиры и частные дома буквально атакуют комары, которые из-за теплой погоды начали проявлять активность раньше положенного срока. Не спасают от назойливых кровопийцев даже москитные сетки. Стоит ли опасаться укусов насекомых? Могут ли они стать переносчиками опасных инфекций?

Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры защиты леса Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Дмитрий Мусолин.

По словам эксперта, в городах комары обычно живут в подвалах, где для них есть практически идеальные условия — тепло и очень влажно. В регионе сейчас сильно потеплело и насекомые начали активно размножаться.

«У комаров глубокая диапауза (состояние насекомого, характеризующееся прекращением созревания половых продуктов — Прим. Ред.) заканчивается в конце декабря — в январе. После этого в диких, природных условиях предотвращает размножение только низкая температура. Как только за окном сохраняется стабильный плюс хотя бы несколько дней, они выходят. Сочетание этих факторов привело к тому, что они действительно рано вышли из состояния зимнего покоя и начали подниматься в квартиры», — отметил профессор.

В том, что касается потенциального риска, связанного с этим нашествием для здоровья горожан, то здесь бояться, по мнению эксперта, нечего.

«Это те же комары, которые в прошлом году кусали горожан и ушли потом на зимовку. Вряд ли можно сказать, что они более голодные. При этом, конечно, если весной они вылетают из подвалов сразу на улицу, в парки, то в данных условиях их концентрация в квартирах будет конечно выше. Однако вряд ли они какую-нибудь дополнительную опасность несут», — уверен специалист.

По его словам, наши обычные городские комары не переносят заболевания, это делают другие виды кровососущих насекомых, поэтому помимо вполне очевидного дискомфорта для жителей южного города, ничего страшного от комаров ждать не стоит.

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