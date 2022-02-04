С новым годом, с новыми энергиями: китайский совет дня на пятницу, 4 февраля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 12 404

Происходит глобальная смена энергий — вместо Металлического Быка на сцену выходит Водяной Тигр.

С новым годом, с новыми энергиями: китайский совет дня на пятницу, 4 февраля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в пятницу, 4 февраля?

В пятницу происходит глобальная смена энергий — вместо Металлического Быка на сцену выходит Водяной Тигр. Этот день в бацзы традиционно трактуется как день отдыха, потому как энергии очень сильные и совсем нестабильные.

Не стоит в пятницу нарываться на экстрим, ходить по шумным сборищам и ложиться в больницу. Плановые операции лучше перенести на другой день, экстренную помощь никто не отменял.

В пятницу рекомендуется не планировать никаких важных дел, а весь день посвятить отдыху и семейным развлечениям. Можно устроить небольшое застолье и активно радоваться приходу нового года.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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С новым годом, с новыми энергиями: китайский совет дня на пятницу, 4 февр...

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