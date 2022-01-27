Кого в феврале 2022-го ожидает успех и богатство по китайскому гороскопу

Кажется, еще вчера мы с предвкушением ждали Новый год, готовились, украшали дома, писали на бумажке самые заветные желания, сжигали под бой курантов. Не успели оглянуться — на пороге февраль. Однако китайский Новый год только впереди — 1 февраля. Наверняка, большинство россиян не будут его отмечать, но именно в этом месяце, по словам астрологов, Вселенная подарит четырем знакам зодиака невероятный успех и богатство.

Тигр

По словам астрологов, люди, рожденные в годы Тигра отличаются спокойным, но при этом упрямым характером. Кроме того, они имеют отличное чувство юмора и огромный энтузиазм. Именно в феврале в их жизни наступит благоприятное время для реализации многочисленных идей и планов и, соответственно, улучшения финансовой стороны. А успех будет поджидать их во всех сферах, пишет Sohu.

Собака

Февраль для Собак — лучшее время для того, чтобы брать от жизни все по максимуму. Астрологи советуют даже рискнуть и сыграть в лотерею. Вдруг Вселенная поможет улыбнуться удаче и там.

Кроме того, перемен следует ожидать во всех сферах жизни. Представители этого знака пойдут вверх по карьерной лестнице. Главное — не упускайте возможность и пользуйтесь шансом!

Лошадь

По словам астрологов, рожденные в год Лошади, наделены массой талантов, в частности нужной в жизни чертой характера — дальновидностью. Они умеют идти к своим целям и добиваться финансового успеха. При этом хвастовство — не про них. В последний зимний месяц их ждет удача в бизнесе, что отлично скажется на финансах. А в личную жизнь постучится счастье, с которым вы захотите связать свою жизнь навсегда.

Кролик

В конце зимы, рожденные под знаком Кролика или Кота, поймут — самый короткий путь к успеху только через усилия, старания, попытки и усердие. Потому следует потрудиться. Кроме того астрологи отмечают, что в головах представителей этого знака словно заработает генератор идей и планов, так что постарайтесь успеть все их осуществить. Если вы встанете на путь стараний, то в карьере вас ожидает успех.

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