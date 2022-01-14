Финты ушами: какие дни 2022 года звезды сделают худшими для всех знаков зодиака

Ретроградное шествие планет, затмения и слабые звездные аспекты оказывают существенное влияние на судьбы людей. В течение всего 2022 года представители всех знаков зодиака ощутят изменения в профессиональной, личной и общественной жизни. В эксклюзивном интервью с 5-tv.ru худшие дни наступившего года назвала астролог, таронумеролог, преподаватель Евразийского астрологического института (Школы П. П. Глобы) Анастасия Широкова.

Эксперт обозначила шесть основных напряженных периодов в 2022 году.

2 — 7 апреля

По словам астролога, в это время ожидается редкое, происходящее раз в два года, соединение Марса и Сатурна. Они разные по своей природе: Марс «газует», а Сатурн «тормозит». Такая разнонаправленность вызывает противоречия и неожиданные всплески. Вдобавок звездная история происходит в знаке Водолея.

«Оригинальный неожиданными проявлениями знак Водолея и нахождение Марса и Сатурна на вершине конфликтной конфигурации с участием лунных узлов может все усугублять и выводить на конфликтный уровень, в том числе событийного характера», — рассказала специалист.

Лунное затмение 16 мая и следующие полгода

Несмотря на то, что роль затмений в астрологии обычно чрезмерно демонизирована, отмечает Широкова, на этот раз данное явление действительно окажет существенное негативное влияние на происходящее на Земле.

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«Событие осложняется участием Сатурна в конфликтных аспектах, как раз в точке затмения вдобавок произойдет соединение Марса с Нептуном в знаке Рыб, что повлечет наводнения и стихийные бедствия с участием водной стихии», — предрекла Анастасия Широкова, добавив, что лихорадить Землю может даже в течение полугода, начиная с 16 мая.

9 — 15 июня

В начале лета Венера пройдет по Урану. Ответственная за гармонию, любовь и финансы планета в соединении с отвечающим за хаос, революции и реформы небесным телом может привести к обострению обстановки, моментам нестабильности и неясности по многим вопросам. В народе такому состоянию дали четкое определение — финты ушами, что предполагает хитроумные действия, в том числе уклонение от выполнения обещаний.

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28 июля — 5 августа

Неугомонный и непредсказуемый Уран в союзе с воинственным Марсом, куда добавляется энергия знака Тельца, который, как известно, славится своим упрямством и любовью к материальному, заставят все знаки зодиака быть начеку.

«Берегите свои финансы с 28 июля по 5 августа», — предупредила предсказательница.

Первые числа сентября

Начало осени таит множество кармических аспектов, которые дают торможение, ограничение, чувство безысходности. Усугубится положение участием планет, отвечающих за информацию, деньги, систему, социум и власть, что способно принести жителям планеты ограничения социального характера, вызванные, например, военными, межэтническими, межконфессиональные конфликтами и массовыми беспорядками.

5 — 15 ноября

В это время по знаку Скорпиона пройдет стеллиум — скопление, или парад планет. Их характер и поведение заставляют насторожиться.

«Изгнанная Венера, язвительное Солнце и Меркурий, системная и безжалостная Прозерпина, южный узел, отвечающий за воздаяние и напоминание о старых долгах и ошибках, пройденном негативном опыте, а также прохождение стеллиума по сожженному пути», — персонажи назначенного на ноябрь парада планет определила астролог.

Окружающий вас мир может начать рушиться из-за неоправданных амбиций, будет сильно выражено стремление «сжигать мосты». Эксперт подчеркнула в заключение, что интрига может разворачиваться и в другом ракурсе: так как на жизнь и судьбу человека влияет и космический паспорт, или натальная карта, в которой звезды каждому прописали индивидуальный сценарий.

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