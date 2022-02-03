Борисова о причине разрыва Волочковой с банщиком: «Могла с кем-то переспать»

Телеведущая считает, что балерина могла изменить теперь уже бывшему избраннику, а он не простил.

Пока Анастасия Волочкова тяжело переживает разрыв с управляющим банным комплексом Сергеем и роняет слезы в подушку, обнимая любимого кота, все гадают — что на этот раз пошло не так?

Эффектная блондинка всегда купалась во внимании мужчин, причем и весьма состоятельных, однако в последние годы ее просто преследуют неудачи в личной жизни и надежный человек рядом со звездой никак не появляется. Вот и отношения с мужественным Сергеем продлились не больше месяца.

Телеведущая Дана Борисова высказала свою версию относительно этого расставания и даже назвала главного виновника. Справедливости ради, стоит отметить, что две знаменитые блондинки подругами никогда не были и относятся друг к другу весьма прохладно.

По словам Борисовой, учитывая явную разницу в социальном статусе между Волочковой и ее избранником, она могла повести себя неуважительно по отношению к мужчине и напомнить ему, за чей, собственно говоря, счет банкет и путешествие на Мальдивы.

«Настя могла попрекать Сергея поездкой на Мальдивы и сказать ему, что теперь он должен ей. А этот мужик с характером и в рот ей смотреть не будет», — приводит слова ведущей StarHit.ru.

Instagram @danaborisova_official

Однако все, кто видел сияющее лицо балерины на фото и сторис с того знаменитого романтического отпуска, вряд ли согласятся с таким вариантом развития событий. Звезда, кажется, была так искренне счастлива, что скорее всего и не думала о деньгах. Кроме того, она с самого начала знала, кто ее спутник и каков его доход, с чего бы ей вдруг начать требовать с него больше?

Другой причиной расставания, по мнению Борисовой, могла стать неверность со стороны популярной красотки.

«Анастасия также могла переспать с кем-то по привычке. Из-за этого наверняка начались выяснения отношений. Также Настя, злоупотребляя алкоголем, могла обидеть Сергея, например, обозвать его как-то», — отметила селебрити.

В прошлом сама страдающая от зависимости Борисова также посоветовала Волочковой воздержаться от употребления горячительных напитков. По ее словам, красивая женщина может очень быстро лишиться своего главного козыря и тогда на личное счастье рассчитывать точно не придется.

«Сейчас я для Насти враг номер один, но только я могу ей прямо сказать о том, чтобы она завязывала с алкоголем. Она красивая баба, но скоро может превратиться в опустившуюся женщину… Сейчас рядом с ней не будет нормального обеспеченного мужчины. Анастасия все время возвращается к прошлому, когда встречалась с олигархами, но теперь этого не будет. Нормальным мужчинам такие приключения не нужны», — прямо высказалась ведущая.

Также она отметила, что о самом Сергее ее мнение кардинальным образом изменилось. Если поначалу он казался ей очередным «альфонсом», которому нужны деньги балерины и пиар на ее имени, то теперь Борисова увидела в мужчине твердый характер и жизненные принципы, от которых он не намерен отступать, даже ради женщины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказал сам банщик Сергей о разрыве с Волочковой.