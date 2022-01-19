Анастасия Волочкова ближайшие дни может провести за решеткой — за хулиганство. Балерина устроила громкий скандал на борту самолета, когда возвращалась из отпуска. Как позже подтвердила экспертиза, королева шпагата была пьяна. Происходящее от начала до конца нетрезвая дива снимала на телефон, как и другие пассажиры. В аэропорту Волочкову встречали не поклонники, а наряд полиции. И наш корреспондент Кирилл Поляков.

Светская львица, а теперь еще и авиадебоширка Анастасия Волочкова спорит с бортпроводниками. Конфликт из-за маски. Балерина отказалась ее правильно надеть. И на слова, что правила для всех одинаковые, тем более во время пандемии — сначала вообще не реагировала. В Москве ее уже встречали полицейские. Но и здесь бывшая балерина устроила шоу.

«Что с вами там делать будут?»

«Сейчас мы распишемся. Ха-ха-ха, распишемся».

«Мы распишемся и ждите нашей свадьбы. Ха-ха-ха», — веселится прима.

Рейс Мале — Москва приземлился в аэропорту «Шереметьево». В терминале С Анастасия Волочкова со своим спутником Сергеем Кузнецовым прошли паспортный контроль, где их и встретили полицейские. В отделении они провели около пяти часов.

Сергей Кузнецов — новый спутник Анастасии Волочковой и теперь уже — светский лев. Их любовная история заслуживает отдельного сюжета. Балерина увела его из-под носа невесты в популярном тв-шоу знакомств. У звездной пары своя версия событий. Члены экипажа якобы специально спровоцировали конфликт и постоянно снимали Волочкову на смартфоны.

«За что Вас задержали, скажите, пожалуйста?»

«За то, что я уступила ребенку место в самолете».

Пассажиры, летевшие тем же рейсом, поведение Волочковой не оценили. Перспектива посадки самолета в другом городе или стране, чтобы вывести из салона дебоширку с ее бойфрендом — точно не радовала.

«Анастасия привлекала к себе внимание, начала делать растяжку в самолете. Это стыдно. Это некрасиво. И это невоспитанно», — рассказала в сети одна из свидетельниц произошедшего.

Возвращение домой получилось эффектным. Когда страсти утихли, Анастасия с Сергеем рассказали детали этой скандальной истории.

«В какой-то момент я принес Насте кофе. Она маску спустила, начала его пить. Но пришел стюард, и еще две девочки. Начали снимать все это, типо Настя без маски. И я ему говорю: ты сам сможешь пить кофе без маски?» — рассказывает свою версию возлюбленный балерины.

«Просто я — Волочкова! Пол самолета сидело без масок. А докопались до Волочковой!» — возмущается Анастасия.

Через несколько часов эту ситуацию прокомментировали в МВД. Оказалось, что заслуженная артистка вообще была в состоянии опьянения. На нее составили два административных протокола. Один — даже за мелкое хулиганство. В дежурной части Волочкова еще и оскорбляла полицейских. Так что не исключено, что дело на бывшею балерину заведут еще и следователи.