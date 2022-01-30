Профилактолог назвал необычный симптом после «Омикрона», ведущий к тромбозу

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 207

По словам эксперта Сергея Токарева, подобное опасное последствие возможно вне зависимости от тяжести течения коронавируса.

Профилактолог назвал необычный симптом после «Омикрона», ведущий к тромбозу

Фото: Depositphotos / alexraths

Тема:
Омикрон

У пациентов, переболевших омикрон-штаммом коронавируса, может развиться аберрантная гиперкоагуляционная реакция, при которой кровь начинает сгущаться. Что примечательно, такое последствие вероятно вне зависимости от тяжести заболевания, заявил главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев.

По словам эксперта, «омикрон» на системном уровне способен вызывать генерализованное сосудистое воспаление. Однако утверждать, что это ждет каждого перенесшего недуг, специалисты не спешат. Вопрос находится на стадии изучения. Врачи не знают, насколько риск сгущения крови при данном штамме зависит от пола, возраста, сопутствующих болезней человека.

«Пока преждевременно тут же бежать за антикоагулянтами, так как, например, Американское общество гематологов уже высказалось против назначения такой терапии после выписки из стационара», — цитирует Токарева URA.RU.

Профилактолог подчеркнул, что подобные реакции на инфекцию уже наблюдались у пациентов с дельта-штаммом. Но в период буйства «дельты» было гораздо больше случаев тяжелых форм и осложнений в виде пневмонии, дыхательной недостаточности или критического падения сатурации.

«При „омикроне“ тяжелых форм относительно меньше, а системные нарушения есть», — добавил эксперт.

Генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в свою очередь заявила, что любые вирусные актаки могут привести способствовать сгущению крови и тромбообразованию. Это приводит к воспалениям

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, что делать при первых признаках «омикрона».

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