Елизавета II намерена сделать королевой-консортом жену принца Чарльза

Елизавета II в обращении к подданным изъявила желание, чтобы после передачи престола ее сыну принцу Чарльзу его жена Камилла Паркер Боулз носила титул королевы-консорта.

«Мое искреннее желание заключается в том, чтобы, когда время придет, Камилла была бы известна как королева-консорт», — цитирует сайт KP.RU документ, приуроченный к 70-летнему юбилею правления Елизаветы II.

Она уверена, что ее сына и его супругу будут поддерживать не меньше, чем ее.

Титул королевы-консорта подразумевает, что Камилла Паркер Боулз будет находиться в равном с Чарльзом социальном статусе и носить женский эквивалент его монархического титула. Но политическими и военными полномочиями владеть не будет.

К слову, Камилла Паркер Боулз долгие годы не пользовалась доверием и популярностью у общественности. После развода в 1992 года принца Чарльза с принцессой Дианой Камиллу стали обвинять в распаде семьи. Казалось, что статус разлучницы за ней закрепился навсегда, но с годами мнение изменили. Теперь ее считают надежной опорой сыну королевы. Она принимает активное участие в общественной жизни королевской семьи и покровительствует различным благотворительным организациям.

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