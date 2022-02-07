ТОП-7 женских имен, чьи обладательницы очень ленивы

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 17 563

Таролог Саона рассказала, какие представительницы прекрасного пола больше всех страдают от прокрастинации.

Фото, видео: Depositphotos / Brazzik; 5-tv.ru

Таролог Саона в беседе с 5-tv.ru рассказала, обладательницы каких женских имен наделены самой большой склонностью к лени и праздному времяпрепровождению.

«Мы поговорим о первом имени, это — Елена. Елена несет за собой неответственность, нехозяйственность. Это имя, которое может все оставить на завтрашний день, и не любит ни в коем случае справляться сегодняшним днем», — рассказала экстрасенс.

Второе имя — Юлия. Названным так женщинам тяжело следить за своим гардеробом, они легко могут выйти на улицу в неопрятном виде.

«Третье имя — это Татьяна. Татьяна не умеет вести хозяйство. В своем доме она радуется тому, что есть. Для нее это совершенно нормально, если в ее доме нет хозяйства, если не все по местам. Для нее это совершенно в порядке вещей», — отметила таролог.

Четвертое имя –Наталья. Натальи не обладают талантом к готовке. У них никогда не получится приготовить вкусное блюдо, поэтому зачастую их кулинарные потуги отправляются в мусорное ведро.

Пятое имя — Евгения. Нередко встречаются женщины с этим именем, которым лень даже следить за своим внешним видом. Порой Евгении даже пренебрегают гигиеной и не принимают душ.

«Последующее имя Дарья. Дарья и в молодости, и в старости не принимает энергетически быстроту. Чаще всего ее окружает лень. Она любит валяться на диване, и для нее это также в порядке вещей», — дополнила Саона.

Последнее имя — Алена. Алены не любят ухаживать за собой и убираться в доме. Уборка — это настоящая пытка для Ален, ведь во время этого процесса их энергия стремительно иссякает. Для них чистота в доме — большой труд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ТОП-5 имен психически неустойчивых женщин.

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