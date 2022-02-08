Стало известно, куда пропала дочь Валерии: «Ужасающая история»

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина пошла по стопам матери и решила реализоваться как музыкант. Более известная в сети как Шена, недавно девушка впервые после нескольких месяцев молчания вышла на связь с поклонниками. На своей странице в Instagram наследница исполнительницы призналась, что переживает очень сложный период в жизни. Она поблагодарила всех за поддержку, но откровенно рассказать о случившимся отказалась.

По словам Шены, поначалу она и вовсе хотела обратить свои исчезновение в шутку и не вдаваться в подробности, но в итоге пришла к заключению, что честнее будет объясниться, не вдаваясь в подробности.

«Я бы и рада рассказать все, но, посоветовавшись со специалистами, получила рекомендации не уходить пока в подробности в целях моей безопасности и моего окружения! Меня почти полгода не было в социальных сетях, да и вообще, особо на людях. Все, что произошло, теперь стало частью моей жизни, и уверена, когда-нибудь я дорасскажу завуалированную намеками часть во всех подробностях, но пока нельзя», — высказалась певица.

Как отметила дочь Валерии, когда-то она уже переживала подобное.

«В 2021 году ужасающая ситуация, которая впервые случилась со мной, когда я была ребенком, а потом еще несколько раз происходила в течение всей жизни, произошла снова», — рассказала девушка.

Instagram @shena_music

Подписчики обрадовались внезапному появлению Шены и выразили уверенность, что она обязательно преодолеет все трудности.

«Мы всегда рядом»;

«С возвращением! Очень волновалась за вас».

«Как хорошо, что ты вернулась. Ты очень сильная и я точно знаю, что бы ни случилось, ты справишься!» — написали пользователи.

Что касается истинной причины возникших проблем в жизни артистки, то фанаты полагают — придет время и она сама расскажет то, что сочтет нужным.

По мнению некоторых поклонников, учитывая не простой жизненный опыт, который девушка пережила в детстве из-за отношений с родным отцом — продюсером Александром Шульгиным, мог сказаться на ее судьбе. Как не раз отмечала сама Валерия, экс-супруг вел себя как домашний тиран и даже поднимал на нее руку. Сама Шена пока не замужем и фанаты опасаются, как бы мужчина с таким же жестким характером, как ее родитель, не стал причиной нынешних переживаний.

Шена Шульгина окончила театральный институт имени Щукина сразу по двум специальностям — актриса и артист эстрады и сейчас строит сольную карьеру. В 2018 году вышел ее первый мини-альбом. Многие ее песни быстро стали популярны в сети и заняли высокие строчки в музыкальных чартах. В композициях Шена часто касается темы отцов и детей, свободы личности.

Ранее 5- tv.ru рассказал, что Иосиф Пригожин категорически не хочет видеть на свадьбе дочери ее отчима.