Рыдающая Агурбаш заявила о бессовестном поступке Кудрявцевой: «Как так можно?!»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 617

Анжелика Агурбаш обвинила Леру Кудрявцеву в «наглом и бессовестном» поступке

Рыдающая Агурбаш заявила о бессовестном поступке Кудрявцевой: «Как так можно?!»

Фото: Instagram @leratv

Известная певица приняла участие в съемках проекта теледивы. Итог оказался в буквальном смысле скандально-плачевным.

Экс-солистка группы «Верасы» Анжелика Агурбаш пожаловалась на «наглый и бессовестный» поступок телеведущей Леры Кудрявцевой. Звезда эстрады призналась, что дива подставила ее, обнажив всю «грязь» личной жизни в эфире своего телешоу. Такого простить красавица не может.

51-летняя певица рассказала, что согласилась на съемки в проекте Кудрявцевой только при условии соблюдения деликатности. Она хотела поделиться со зрителем чем-нибудь добрым, рассказать о творчестве и планах. Получив одобрение, Агурбаш позвала на съемки и своих детей. Но оказалось, что команду телеведущей интересовали только сенсации.

«Я по-человечески просила Леру, чтобы не было никакой грязи, потому что в передаче снимаются прежде всего мои дети. И она лично мне это обещала. Но то, что в итоге я увидела в эфире, конечно, меня повергло в ступор. Я не понимаю, как можно так нагло поступать с людьми, бессовестно!» — поделилась Анжелика Агурбаш эмоциями с корреспондентами портала BLITZ.

Instagram @angelicaagurbash

Артистка заявила, что поведение Леры Кудрявцевой оскорбило ее до глубины души — невозможно было даже сдержать слез. Со съемок селебрити пыталась сбежать дважды: когда понимала, что разговор заходит «не в то русло». Звезда до последнего надеялась на порядочность теледивы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Анжелика Агурбаш оказалась в полиции и почему в ее отношении возбудили уголовное дело.

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