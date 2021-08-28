Анжелика Агурбаш о допросе в полиции: «Не дают спокойно жить»

Певица Анжелика Агурбаш поделилась подробностями своего допроса в полиции. Знаменитость числится в розыске в Белоруссии, где в отношении нее возбуждено уголовное дело, по которому ей грозит до 15 лет лишения свободы. Артистку обвинили в разжигании социальной розни и вражды, а также оскорблениях в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Накануне, 27 августа, как писал 5-tv.ru, Агурбаш побывала на допросе в московском отделении полиции. Сообщалось, что исполнительница была задержана. Однако по словам певицы, она сама приехала к правоохранителям, чтобы ознакомиться с материалами дела.

«Меня вызвали, чтобы ознакомить с материалами дела, которые прислали из Беларуси. Лукашенко Александр Григорьевич никак не может успокоиться. Помимо запроса экстрадиции, из МВД Беларуси в МВД России были отправлены документы на мой межгосударственный розыск. Меня обвиняют по тем же статьям. Все так же требуют моего ареста и передачи белорусским властям. Но со мной все в порядке, я всего лишь написала объяснительную, что не согласна с обвинениями», — цитирует певицу Starhit.ru.

Анжелика Агурбаш, будучи уроженкой Белоруссии, в сентябре прошлого года была задержана недалеко от посольства страны в Москве, где собирались несогласные результатами выборов президента республики. О том, что знаменитость находится в розыске, она сообщала своим поклонникам в социальных сетях.

Однако, Агурбаш не особо переживает из-за происходящего. По словам знаменитости, она, как гражданка России, чувствует себя абсолютно спокойно. Сразу после допроса она поехала на репетицию с музыкантами.

«Все хорошо, никаких других действий не последовало. Не знаю, откуда пошла информация про то, что меня арестовывали. Вообще о том, что я была в полиции, не знали даже мои дети и родственники — не хотела никого волновать. Как гражданка Российской Федерации, я чувствую себя в полной безопасности. Визит в отделение был формальностью в рамках межгосударственных соглашений. Тем не менее это все равно неприятные эмоции и ощущения. Мне просто не дают спокойно жить», — поделилась артистка.

Певица уверена, что ей не грозит экстрадиция, поскольку Россия ни при каких обстоятельствах не выдает своих граждан. Тем не менее исполнительница переживает за своих родственников, которые остались в Белоруссии. С ними артистка постоянно поддерживает связь. По словам Агурбаш, в случае возникновения критической ситуации, она уже будет думать над дальнейшими действиями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лолита отреагировала на задержание Агурбаш.