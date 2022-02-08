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Француза растерзали: международная реакция на переговоры Путина и Макрона

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Politico: Макрона «растерзали» на встрече с Путиным в Кремле

Фото, видео: РИА Новости / Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Прошедшая встреча российского и французского лидеров в Кремле сегодня стала главной темой во всех мировых СМИ. Жестче всех отреагировало европейское издание Politico.

Тема прошедших переговоров Путина и Макрона сегодня главная во всех мировых СМИ. Журналисты немецкого Bild вспомнили о теплых отношениях двух президентов, которые даже общаются на «ты». Однако отметили, что на этот раз прием был сдержан.

Влиятельное европейское издание Politico раскритиковало французского лидера, которого «растерзали» в Кремле. По мнению журналистов, Макрону не хватило опыта, чтобы донести позицию НАТО.

А в испанской прессе ожидают результаты предстоящих переговоров французского и украинского президентов. Аналитики Elmundo уверены, что Киеву придется принять условия, которые Макрон привезет из Москвы.

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