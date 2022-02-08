Настоящий развод: Мамаев спрятал от бывшей жены имущество почти полмиллиарда

Адвокат Аланы Мамаевой рассекретил тайные покупки футболиста. Оказалось, машины, квартиры и дома он просто «передаривал» родителям.

После скандала с изменой модель Алана Мамаева решила навсегда распрощаться с мужем-футболистом Павлом Мамаевым. Недолго думая, тот женился заново, но делить с экс-возлюбленной все нажитое имущество не захотел — о существовании большей части просто умолчал. Узнав о повторном предательстве, бизнесвумен сделала «ход конем»: через суд потребовала от спортсмена выплаты примерно 240 миллионов рублей. В распоряжении 5-tv.ru оказался иск Аланы к бывшему мужу.

Покупал втайне и «дарил» родителям

Судя по документам, в браке с футболистом модель жила прекрасно. Мужчина обеспечивал любимую, но, конечно, вряд ли обещал отдавать все деньги и после развода. В итоге сегодня за Аланой числятся лишь два авто. Правда, очень дорогие: люксовый Bentley Continental GT и элитный Land Rover Range Rover. Делить их с экс-любовником дива не намерена — нужны для поездок с детьми, коих у нее двое.

В иске Мамаевой указано, что будучи в браке Павел активно тратил свои гонорары на покупку недвижимого и движимого имущества, которое в итоге было передано в собственность его родителей. О нижеуказанных сделках Алана якобы ничего не знала.

Речь идет, в частности, о квартире на Цветном бульваре в Москве, общая площадь которой — 117,2 квадратных метра, а стоимость — 111,4 миллиона рублей. Кроме того, Мамаев приобрел два машино-места рядом с квартирой на Цветном бульваре. Общая их стоимость — 29,7 миллиона рублей. Но и это еще не все.

По данным модели, спортсмен втайне купил и подарил отцу квартиру в районе Хамовников за 91 миллион рублей, три дома на окраине столицы, каждый из которых стоил 18 миллионов рублей, машину марки Lexus LX570 за семь миллионов рублей, а также нежилое помещение на Никольской улице в Москве, за что отдал 185,7 миллиона рублей.

Юрист Аланы Мамаевой утверждает, что все имущество, приобретенное Павлом втайне в браке, оценивается более чем в 478 миллионов рублей. Теперь бывшая супруга футболиста требует через суд признать вышеописанное совместно нажитым и разделить пополам. В общей сложности, она хочет получить порядка 239 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько на самом деле Павел Мамаев платит экс-жене на содержание общей дочери.