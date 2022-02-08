Откровения Бони о «наркомании» Собчак могут обернуться уголовным делом

После недавнего конфликта с Сергеем Шнуровым телеведущая оказалась в центре нового скандала.

Откровения Виктории Бони о том, что Ксения Собчак якобы обращалась к ней в попытках найти наркотики, могут обернуться уголовным делом. Такое мнение высказал в беседе с сайтом KP.RU звездный адвокат Андрей Алешкин. Правозащитник отметил, что телеведущая имеет все основания подать заявление в полицию в ответ на сомнительные заявления со стороны экс-участницы «Дома-2».

«В словах Виктории Бони содержится обвинение в совершении тяжкого преступления — употреблении наркотических веществ. Поэтому у Ксении Собчак есть все основания подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 128.1 „Клевета, содержавшаяся в публичном выступлении“. Это перспектива более чем реальная», — рассказал адвокат.

Боне может грозить как штраф до миллиона рублей, так и обязательные исправительные работы. В крайнем случае речь может зайти и о лишении свободы сроком до двух лет.

Если Собчак захочет решить конфликт в суде, то ее оппонентке придется предоставить весомые аргументы в свою защиту, отметил юрист.

«Хочу заметить, что она не выражала мнение, а говорила о пристрастиях Ксении как о свершившемся факте. Если был телефонный звонок, значит, к примеру, придется найти запись этого звонка. Если же доказательств нет, советую Виктории начать искать себе адвоката», — подчеркнул Алешкин.

Он также отметил, что Собчак может в добровольном порядке сдать тест на наркотики, чтобы опровергнуть обвинения в зависимости.

«Колючий» скандал

Конфликт между знаменитостями разгорелся после шутки Ксении Собчак в одном из выпусков ее шоу на YouTube. Ведущая с иронией прошлась по резкому похудению Виктории Бони после употребления загадочного кактуса Сан-Педро. При этом она отметила, что это галлюциногенное растение, запрещенное во многих странах мира, в том числе в России.

«Вика, столько энергии было бы, если бы ты употребила любое другое вещество со схожим механизмом воздействия. Твой личный наблюдающий нарколог Ксения Собчак», — едко заявила телеведущая.

Шутку Собчак Боня восприняла как личное оскорбление и обвинение в наркомании. Она тут же «припомнила» журналистке ее последний звонок. Тогда Собчак, по словам Бони, спрашивала, где достать «белый порошок».

«Я об этом никогда не говорила, но знала, что эта информация пригодится. Кокаин, который употребляла Собчак, сильно влияет на сердце и сосуды, приводит к отмиранию клеток мозга. Ксения, ты готова сдать волосы на исследование? Я могу сдать хоть сейчас! Как будешь готова, пиши. Мой номер ты знаешь. Я могу стать твоим личным наркологом», — ответила светская львица.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Боня предложила Собчак сдать тест на наркотики.