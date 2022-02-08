Высокая степень интоксикации: почему Стас Михайлов теряет вес после операции

В январе артиста госпитализировали из-за аппендицита.

Стас Михайлов продолжает восстанавливаться после перенесенной операции. В январе 52-летнему артисту удалили аппендикс. Музыканту уже сняли швы, однако вскоре он очень сильно похудел. Как рассказала супруга Михайлова Инна, артист потерял десять килограммов.

Подобное — не редкость после операций, выполненных на органах брюшной полости. Хирург Ольга Струкова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru объяснила, почему популярный певец начал стремительно терять вес.

«Любая операция подразумевает под собой период реабилитации, период восстановления, особенно такие операции, выполненные на брюшной полости, — отметила медик, — Аппендэктомия подразумевает под собой после операции необходимый этап восстановления, а именно - соблюдать определенный режим питания и, конечно же, такой режим питания приводит к тому, что пациент теряет в весе».

Врач обратила внимание на то, что артист в период восстановления похудел на целых десять килограммов.

«Конечно, это связанно в первую очередь с высокой степенью интоксикации организма и, естественно, после операции необходим этап восстановления, <…> дробное питание, необходимо восполнение водно-солевого баланса», — отметила хирург.

Сейчас музыкант, по заверениям его супруги, чувствует себя хорошо. Однако ему еще предстоит довести курс реабилитации до конца.

Стас Михайлов был госпитализирован 19 января. Артисту успешно удалили воспалившийся аппендикс, однако его пропажа из соцсетей встревожила поклонников. После выписки из больницы певец записал видеообращение, рассказав, куда он пропал, и отметив, что сейчас он дома, восстанавливается в компании близких.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что прооперированный Михайлов и похудевшие Лепс с Харламовым погуляли на празднике Агаларова.