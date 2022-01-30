Прооперированный Михайлов и похудевшие Лепс с Харламовым погуляли на празднике Агаларова

Певец Эмин Агаларов устроил шикарный праздник по случаю открытия своего ресторана высокой кухни. Заведение посетили главные российские звезды, о ряде которых публика в последнее время переживает.

В числе гостей оказался певец Стас Михайлов. Ранее в январе — после Крещения — его госпитализировали и прооперировали. Оказалось, у звезды был диагностирован аппендицит. Выписали Михайлова аккурат перед вечеринкой. На праздник он отправился вместе со своей супругой Инной. Оба выглядели прекрасно и наслаждались блюдами высокой кухни.

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Еще одним гостем Агаларова стал резидент Comedy Club Гарик Харламов, который привел с собой актера Сергея Бурунова. Недавно юморист жаловался, что сильно заболел. Из-за этого он даже похудел. Видимо, комику понравилось избавляться от лишних килограммов — благодаря правильному питанию он сбросил еще пять килограммов. На вечеринке он активно угощался персиками.

Праздник также посетил певец Григорий Лепс — он пришел на праздник со своими дочерями Ингой и Евой. Артист оценил качество местного караоке-бара, исполнив несколько песен. Выглядел Лепс прекрасно — он похудел и даже подкачался. Это наверняка порадует поклонников певца, которые переживали за его состояние после развода.

Кроме того, гостями вечеринки стали король российской эстрады Филипп Киркоров, телеведущая Юлия Барановская, солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко с невестой и другие знаменитости.

Ране 5-tv.ru показал кадры с празднования 33-летия Александра Петрова.