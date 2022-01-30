Прооперированный Михайлов и похудевшие Лепс с Харламовым погуляли на празднике Агаларова

|
Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 144

По случаю открытия ресторана певец устроил шикарную вечеринку, на которую пригласил главных российских знаменитостей. За состояние троих из них совсем недавно сильно переживали поклонники.

Фото, видео: Instagram @stas_mihailoff

Певец Эмин Агаларов устроил шикарный праздник по случаю открытия своего ресторана высокой кухни. Заведение посетили главные российские звезды, о ряде которых публика в последнее время переживает.

В числе гостей оказался певец Стас Михайлов. Ранее в январе — после Крещения — его госпитализировали и прооперировали. Оказалось, у звезды был диагностирован аппендицит. Выписали Михайлова аккурат перед вечеринкой. На праздник он отправился вместе со своей супругой Инной. Оба выглядели прекрасно и наслаждались блюдами высокой кухни.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 

Публикация от Стас Михайлов (@stas_mihailoff)

Еще одним гостем Агаларова стал резидент Comedy Club Гарик Харламов, который привел с собой актера Сергея Бурунова. Недавно юморист жаловался, что сильно заболел. Из-за этого он даже похудел. Видимо, комику понравилось избавляться от лишних килограммов — благодаря правильному питанию он сбросил еще пять килограммов. На вечеринке он активно угощался персиками.

Праздник также посетил певец Григорий Лепс — он пришел на праздник со своими дочерями Ингой и Евой. Артист оценил качество местного караоке-бара, исполнив несколько песен. Выглядел Лепс прекрасно — он похудел и даже подкачался. Это наверняка порадует поклонников певца, которые переживали за его состояние после развода.

Кроме того, гостями вечеринки стали король российской эстрады Филипп Киркоров, телеведущая Юлия Барановская, солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко с невестой и другие знаменитости.

Ране 5-tv.ru показал кадры с празднования 33-летия Александра Петрова.

-4° Атмосферное давление 735 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.82
-1.13 86.64
-1.83
Корейский гороскоп: что о вашей личности расскажет группа крови

Последние новости

11:39
28-летняя пациентка умерла во время липосакции в московской клинике
11:31
Выжившая после падения с 22-го этажа школьница страдала депрессивным расстройством
11:29
Не откладывайте на завтра: астролог рассказала, как провести 28-е лунные сутки
11:11
Соседи спасли девушку из полыхающей квартиры в московской многоэтажке через окно
10:47
Стало известно о травмах, полученных школьницей после падения с 22-го этажа
10:43
Жилой дом в подмосковном Серпухове разнесло после мощного взрыва

Сейчас читают

Стало известно о травмах, полученных школьницей после падения с 22-го этажа
Корейский гороскоп: что о вашей личности расскажет группа крови
У природы нет плохой погоды: какие приметы говорят о скором приходе весны
В России сократили карантин для контактировавших с COVID-пациентами до семи дней

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год