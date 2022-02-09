Обратная сторона продуктов: какие опасности скрываются за буквой «E» на этикетках

В составе могут быть зашифрованы как безобидные натуральные добавки, так и смертельно опасные консерванты, отметила диетолог.

Яркие этикетки и упаковки продуктов в магазинах манят своей красотой или нарочитой экологичностью, однако не спешите с выводами. Лицевая сторона может быть обманчива. О том, как правильно выбирать продукты и какие буквы «E» таят в себе страшную опасность, рассказала 5-tv.ru эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова.

Темная сторона упаковки

«При покупке продуктов в первую очередь стоит обращать внимание на этикетку, но читать не лицевую ее сторону, а именно обращать внимание на состав, — отметила специалист, — То, что мы видим на лицевой стороне этикетки, может быть не более чем маркетинговый ход, поэтому ни в коем случае не рекомендуется обращать внимание на такие приставки как „био“, „эко“, „без сахара“, „без лактозы“ и другие подобные приставки».

Красивые слова могут быть крупно написаны на этикетке, но не соответствовать наполнению упаковки, подчеркнула медик.

По словам Филипповой, важно внимательно прочитать состав и не забыть обратить внимание на срок годности продукта вне зависимости от того, что это за товар.

«В первую очередь, смотрите, что находится в составе на первом месте, потому что, как правило, в составе ингредиенты находятся в порядке убывания, поэтому того, что находится на первом месте, в продукте больше всего», — пояснила диетолог.

Она также раскрыла самый простой способ оценить натуральность продукта.

«Если это обычный продукт, то и состав должен быть в нем минимальным. Чем меньше ингредиентов, тем, как правило, натуральнее продукт», — рассказала врач.

E-да или E-нет?

Однако если же состав сложный, то важно обращать внимание на компоненты, зашифрованные в кодах E, поскольку за ними могут скрываться опасные для здоровья консерванты и красители.

«Так, например, по информации Минздрава, самыми опасными E выделены, к примеру, E-121, E-123, E-216, E-217, E-240 и другие добавки E. Это наиболее опасные для организма красители и консерванты», — обратила внимание Филиппова.

Некоторые из вышеперечисленных добавок даже запрещены в ряде стран, поскольку они могут провоцировать появление раковых клеток и рост злокачественных опухолей. К примеру, E-216 может вызвать рак молочной железы у женщин и бесплодие у мужчин, а E-240 в определенной дозировке может и сразу убить.

Она также подчеркнула, что далеко не все E являются вредными. Иногда за буквами и цифрами скрываются довольно безобидные добавки.

«Так, например, могут обозначаться натуральные красители куркумин или ликопин, которые не только природного происхождения, но и могут нести определенную пользу для организма, — пояснила медик, — Также это могут быть натуральные консерванты, натуральные добавки. Например, агар-агар, гуаровая камедь, лецитины и так далее».

Всегда тщательно выбирайте то, что вы покупаете в супермаркетах, и внимательно читайте состав, а не лицевую сторону этикетки, подытожила медик.

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