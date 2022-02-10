Время храбрости и встреч: Как 11-е лунные сутки отразятся на жизни людей

В четверг, 10 февраля, начинаются 11-е лунные сутки. Луна в знаке Близнецы характеризует храбрость и справедливость. Больше всего это относится к переговорам. Для чего еще благоприятен этот день и на чем следует акцентировать свое внимание, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала профессиональный астролог и психолог Ксения Шахова.

«Это благоприятный день для деловых встреч, переговоров, подписания документов и соглашений. Также он подходит для поиска работы, переезда, обучения, наставничества и командировок», — отмечает астролог.

Многие идеи, родившиеся сегодня, имеют высокие шансы оказаться перспективными, а начатые дела — плодотворными. В особенности, если они связаны с благотворительностью. Кроме того, 10 февраля — удачное время для общественной работы и обращений в инстанции, изучения чего-то нового, завершения прежних дел — к примеру, сдачи «хвостов» по учебе.

По словам Шаховой, благодаря взаимодействию Сатурна с Луной, люди ощутят себя собраннее и организованнее, обостриться чувство долга.

«Бесплодный знак Луны нежелателен для полива и работы с землей, многие растения могут не прижиться. Но при этом неплохое время для пересадки: и растений, и вьющихся цветов», — добавила астролог.

Сегодня следует беречь руки и легкие. Потому запланированные операции на них лучше отложить. А выходя из дома, убедитесь, что тепло оделись.

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