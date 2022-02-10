🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Время храбрости и встреч: Как 11-е лунные сутки отразятся на жизни людей

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 15 535

Астролог Ксения Шахова отметила, что многие из родившихся сегодня идей имеют высокие шансы оказаться перспективными. Дела же будут плодотворными.

Фото, видео: Depositphotos / kjpargeter; 5-tv.ru

В четверг, 10 февраля, начинаются 11-е лунные сутки. Луна в знаке Близнецы характеризует храбрость и справедливость. Больше всего это относится к переговорам. Для чего еще благоприятен этот день и на чем следует акцентировать свое внимание, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала профессиональный астролог и психолог Ксения Шахова.

«Это благоприятный день для деловых встреч, переговоров, подписания документов и соглашений. Также он подходит для поиска работы, переезда, обучения, наставничества и командировок», — отмечает астролог.

Многие идеи, родившиеся сегодня, имеют высокие шансы оказаться перспективными, а начатые дела — плодотворными. В особенности, если они связаны с благотворительностью. Кроме того, 10 февраля — удачное время для общественной работы и обращений в инстанции, изучения чего-то нового, завершения прежних дел — к примеру, сдачи «хвостов» по учебе.

По словам Шаховой, благодаря взаимодействию Сатурна с Луной, люди ощутят себя собраннее и организованнее, обостриться чувство долга.

«Бесплодный знак Луны нежелателен для полива и работы с землей, многие растения могут не прижиться. Но при этом неплохое время для пересадки: и растений, и вьющихся цветов», — добавила астролог.

Сегодня следует беречь руки и легкие. Потому запланированные операции на них лучше отложить. А выходя из дома, убедитесь, что тепло оделись.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая вы королевская особа по знаку зодиака.

-1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
74.80
-0.50 85.38
-0.51
Учимся, лечимся и открываем бизнес: китайский совет дня на четверг, 10 фе...

Последние новости

11:22
Отец Фриске рассказал, как Кобзону удалось прожить 20 лет с раком
11:13
Грязевой оползень замуровал жильцов «несуществующего» семиэтажного дома в Сочи
11:07
Врач назвал признаки появления тромба, при которых нужно вызывать скорую
10:56
Пореченков раскрыл суть шоу «Битва экстрасенсов»: «На чужом горе зарабатывали»
10:47
Устроивший стрельбу в пермском вузе Бекмансуров пробил головой потолок в суде
10:36
Время храбрости и встреч: Как 11-е лунные сутки отразятся на жизни людей

Сейчас читают

Учимся, лечимся и открываем бизнес: китайский совет дня на четверг, 10 февраля
Инфаркт, диабет, импотенция: как «безобидный» храп разрушает здоровье
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака
Назван простой способ побороть бессонницу за одну минуту

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год