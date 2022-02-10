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Устроивший стрельбу в пермском вузе Бекмансуров пробил головой потолок в суде

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 1 419

Подозреваемый в кровавой бойне ожидает вынесения решения о продлении ареста по громкому делу. По версии следствия, из-за действий юноши погибли шесть человек.

Фото, видео: ТАСС / Рожко Максим; 5-tv.ru

Подозреваемый в расстреле студентов пермского вуза Тимур Бекмансуров получил травму в суде. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

Сегодня в суде Дзержинского района Перми проходит слушание громкого дела о трагедии в высшем учебном заведении. Следствие ходатайствует о продлении ареста главному фигуранту. Все началось довольно спокойно: Бекмансурова на костылях завели в зал, затем объявили перерыв до вынесения постановления. Когда же подозреваемого вели в конвойную, он споткнулся на лестнице, пробил головой потолок и упал. Подняться самостоятельно из-за ампутированной ноги молодой человек не мог — ему помогли сопровождающие.

По предварительным данным, помощь медиков Бекмансурову не потребовалась. Однако свидетели утверждают, что удар и падение были довольно серьезными. Оценить силу удара можно по повреждениям на потолке, которые попали на видео. 

Трагический инцидент в ПГНИУ произошел ранним утром 20 сентября. По версии следствия, студент вуза, 18-летний Тимур Бекмансуров, пришел в учебное учреждение и открыл стрельбу по людям. Погибли шесть человек, 29 пострадали, десять из них в тяжелом состоянии. Подозреваемый оказал сопротивление силовикам при задержании, был ранен и госпитализирован. Впоследствии ему ампутировали ногу. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

ОБНОВЛЕНИЕ 13:00

Тимуру Бекмансурову продлили срок содержания под стражей на три месяца.

Ранее 5-tv.ru раскрыл все детали трагедии в пермском вузе.

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