Устроивший стрельбу в пермском вузе Бекмансуров пробил головой потолок в суде

Подозреваемый в расстреле студентов пермского вуза Тимур Бекмансуров получил травму в суде. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

Сегодня в суде Дзержинского района Перми проходит слушание громкого дела о трагедии в высшем учебном заведении. Следствие ходатайствует о продлении ареста главному фигуранту. Все началось довольно спокойно: Бекмансурова на костылях завели в зал, затем объявили перерыв до вынесения постановления. Когда же подозреваемого вели в конвойную, он споткнулся на лестнице, пробил головой потолок и упал. Подняться самостоятельно из-за ампутированной ноги молодой человек не мог — ему помогли сопровождающие.

По предварительным данным, помощь медиков Бекмансурову не потребовалась. Однако свидетели утверждают, что удар и падение были довольно серьезными. Оценить силу удара можно по повреждениям на потолке, которые попали на видео.

Трагический инцидент в ПГНИУ произошел ранним утром 20 сентября. По версии следствия, студент вуза, 18-летний Тимур Бекмансуров, пришел в учебное учреждение и открыл стрельбу по людям. Погибли шесть человек, 29 пострадали, десять из них в тяжелом состоянии. Подозреваемый оказал сопротивление силовикам при задержании, был ранен и госпитализирован. Впоследствии ему ампутировали ногу. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

ОБНОВЛЕНИЕ 13:00

Тимуру Бекмансурову продлили срок содержания под стражей на три месяца.

Ранее 5-tv.ru раскрыл все детали трагедии в пермском вузе.