В каких парах категорически запрещено дарить игрушки для взрослых на 14 февраля

Психолог Ольга Савская рассказала, почему девайсы для эротических удовольствий могут быть восприняты как издевательство или неприятный намек — и праздник любви обернется скандалом.

Хороший подарок своему возлюбленному сделать не так уж просто, согласны? Особенно на 14 февраля. В этот день особенно хочется рассказать о своих чувствах и страсти, сделать необычный сюрприз с намеком, но можно, как говорится, перегнуть. Например, подарив роскошный и дорогой, большой, блестящий, черный… фаллоимитатор. Или розовый. Удивит? Да! Понравится? Далеко не факт.

Хотя у каждого взрослого человека есть определенный сексуальный опыт и нереализованные фантазии, личные комплексы или просто неготовность к такой откровенности могут сыграть злую шутку. Таким подарком вы просто обидите партнера, а не вдохновите на постельные свершения.

«Если ваша интимная жизнь не разнообразна, вы не экспериментируете, ничего не пробуете, вы не разговариваете о сексе, не знаете, как взаимодействовать друг с другом, и у вас достаточно все обыденно — вы ни разу не ходили в секс-шоп, не общались на тему разнообразия вообще при помощи игрушек — надо сначала хотя бы затронуть эту тему и посмотреть, как партнер или партнерша относится к этой теме», — говорит психолог Ольга Савская.

По словам эксперта, наличие недомолвок в интимных отношениях или реальные проблемы в этой сфере жизни могут привести не к сближению, а наоборот, к скандалу и обидам. К примеру, если женщина не может похвастаться регулярными оргазмами и искрами из глаз при каждом контакте с партнером, а он подарит ей вибратор, она запросто воспримет это как упрек и призыв самой разбираться, и искать точку G «или что там у вас, женщин, отвечает за оргазм».

Она решит, что мужчина обвиняет во фригидности, а не предлагает разнообразие. Более того, некоторые люди в принципе с брезгливостью относятся к секс-шопам и их ассортименту — прежде чем отправляться туда за подарком, прощупайте почву.

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«Если вы будете дарить мужчине массажер для простаты, а для него массаж простаты — это значит поменять свою ориентацию, понимаете, насколько он тоже может обидеться? Поэтому важно здесь не экспериментировать, а лучше сначала поговорить о том, как партнер относится вообще к интимным игрушкам или сходить вместе посмотреть. Ну хотя бы похихикать, посмотреть. Обычно заходят, начинают смеяться, улыбаться, срабатывают свои механизмы», — говорит психолог.

Совместный поход в интим-магазин ради шутки — отличный вариант для сомневающихся. Если в глазах партнера загорится огонек интереса, можно и рискнуть. Если он при виде трехкратно увеличенных женских половых губ занервничает, вспотеет или заплачет, сами понимаете…

«По реакции вы будете понимать, стоит это делать или нет. Не нужно слушать различных блогеров, которые рекламируют и говорят, подарите. Лучше подарите на 14 февраля не секс-игрушки, а какое-нибудь разнообразие в интимной жизни, например, освойте генитальный массаж, тантрический массаж, оральные ласки и устройте лучше романтический вечер и внесите это разнообразие», — советует Савская.

Расширять границы лучше небольшими шагами, особенно в делах любовных. Нельзя три года носить розовый плюшевый халат, и в один прекрасный день явиться в латексе и с плеткой в шипах. Шанс, что партнер все три года ждал именно этого — один из тысячи.

То же с игрушками. Прежде чем упаковывать замысловатый девайс в подарочную коробку, принесите домой что-то более целомудренное — костюм, чулочки, шапочку медсестры… Возможно, вскоре вместе перейдете на приключения покруче и не захотите останавливаться.

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