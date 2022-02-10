Как побудить мужчину купить дорогой подарок на День всех влюбленных

В мечтах об идеальном кавалере нет ничего плохого. Но важно помнить: мужчина всегда является охотником, которого нужно привлекать.

Каждая женщина мечтает получить шикарный подарок от любимого мужчины, особенно на День всех влюбленных, который традиционно отмечают 14 февраля. Но не каждая знает, как подвигнуть героя на свершение подвига. Пусть небольшого, но очень приятного и ценного. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru психолог Филипп Литвиненко рассказал, что поможет дамам получить дорогой подарок на праздник.

Не богиня

Эксперт отметил, что первое, на чем обычно концентрируются леди в преддверии праздников, — хорошее поведение и классный секс. К сожалению, ни то, ни другое не помогает внушать мужчине необходимость приобретения дорогой вещицы. Оказалось, в деле с подарками главную роль играет внутренняя составляющая. А именно, женственность и самооценка.

«Чем выше ваша женственность, тем более мужественно мужчина проявляет себя рядом с вами и наоборот. Один и тот же мужчина может очень по-разному вести себя с двумя разными женщинами в зависимости от их уровня женственности», — констатировал Литвиненко.

Высокая самооценка — тоже важный критерий. По словам психолога, даже самый богатый кавалер не захочет задаривать бриллиантами и машинами девушку, которая сама себя не любит и не уважает. Женская самооценка — хороший мотиватор для свершения подвигов. Поэтому если у мужчины нет денег на ужин в элитном ресторане, он найдет иной способ порадовать любимую, а в следующем году обязательно добьется успехов в карьере и исправит ситуацию.

«Можно быть очень красивой и даже богиней в постели, но если у вас слабая женственность и низкая самооценка, то дорогих подарков не будет», — подытожил специалист.

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