Море по колено, горы по плечо: что покажет алкотестер после конфет с ликером

Врач рассказал, стоит ли опасаться проверки инспекторов ГИБДД даже из-за одной съеденной конфетки с алкоголем.

Все знают, что нельзя садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Однако некоторые опасаются проверки инспекторов ГИБДД даже из-за одной съеденной конфетки с ликером. Может ли в таком случае тест показать наличие промилле? И стоит ли заранее переживать? Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал нарколог, врач-психиатр Алексей Казанцев.

По словам эксперта, все зависит от количества употребленной сладости, содержащей спиртное.

«Несколько штучек не приведет ни к какому появлению промилле. Дело в том, что пройдет определенное количество времени, пока вас задержит сотрудник ГИБДД, проведут продувку на алкометре либо отвезут в наркодиспансер. Соответственно, никаких следов от употребления тех же конфет с ликером уже не останется», — отметил доктор.

При этом, конечно, важно учитывать индивидуальные особенности организма — работа пищеварительной системы, весовые показатели. Также важно, сколько конфет вы себе позволили.

«Если вы съели коробку конфет с ликером, то конечно стоит задуматься. Возможно, какие-то последствия и будут, но незначительные», — предупреждает нарколог.

Как объяснил специалист, в шоколадных изделиях обычно содержится не спирт, а субстраты, которые испаряются тем быстрее, чем дольше конфеты хранятся. Количество алкоголя, разумеется, существенно снижается.

При этом врач привел результаты недавно проведенного эксперимента, в ходе которого испытуемому дали съесть пять конфет с ликером и сразу же провели тестирование на алкометре. В итоге прибор показал 0.4 промилле (по действующим нормам, в крови водителей может содержаться не более 0,3 промилле алкоголя на литр — Прим. ред). Однако, по словам нарколога, если бы проверку провели спустя хотя бы 20 минут, скорее всего, показатели были бы нулевыми.

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