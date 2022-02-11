Скрытая угроза: как молочница может привести к бесплодию

Довольно безобидное на первый взгляд заболевание может иметь крайне неприятные последствия, считает гинеколог-репродуктолог.

К сожалению, молочница — не редкое заболевание среди представительниц прекрасного пола. Некоторые медики полагают, что порядка 75% женщин хотя бы раз в жизни сталкивались с этим недугом. Однако далеко не все знают, какое пагубное влияние оказывает кандидоз на репродуктивную систему.

Акушер-гинеколог Ирина Меньшикова в беседе с 5-tv.ru рассказала, как довольно неприятная, но, казалось бы, безобидная молочница может вызвать бесплодие.

«В норме <…> основная микрофлора влагалища представлена кисломолочными палочками — палочками Дедерлейна. Они вырабатывают кислую среду и в этой кислой среде (находятся. — Прим. ред.) все остальные микроорганизмы, так называемая условно-патогенная микрофлора, к которой относятся и грибы-дрожжи рода Candida, вызывающие молочницу», — рассказала врач.

Репродуктолог подчеркнула, что обычно эта условно-патогенная микрофлора находится в подавленном состоянии и в «экосистеме» влагалища составляет всего пару процентов.

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«Но при неблагоприятных факторах окружающей среды, например, при стрессе, при каких-то хронических заболеваниях, при смене полового партнера, при несоблюдении гигиены - эти грибы-дрожжи рода Candida <…> вытесняют кисломолочные хорошие палочки Дедерлейна и вызывают воспалительный процесс, который и у женщины, и у мужчины может проявляться зудом, покраснением, отеком», — пояснила медик.

У женщины заболевание также сопровождается характерными творожистыми выделениями с кислым запахом, подчеркнула гинеколог. Она также отметила, что сам по себе кандидоз привести к бесплодию не может, поскольку грибы Candida поражают только слизистые влагалища, шейки матки и вульвы.

«Но при длительном, рецидивирующем течении молочницы к ней может присоединиться другая условно-патогенная микрофлора — какие-нибудь стафилококки, стрептококки, кишечная палочка, и вот они как раз могут вызвать воспаление матки, в маточных трубах, что в свою очередь может привести к бесплодию», — предостерегла Меньшикова.

Особенно опасно это для женщин с рецидивирующей молочницей, которая все время возобновляется и плохо поддается лечению. Обладательницы такого недуга отказываются от половой жизни, поскольку она им не приносит радости из-за постоянного чувства жжения, боли и зуда, рассказала врач.

«Во время беременности грибы-дрожжи рода Candida в активном состоянии могут навредить плоду, — отметил акушер, — Особенно во втором и третьем триместре беременности, когда путем восходящей инфекции через шейку молочница может пробраться к плодным оболочкам и даже привести к преждевременному излитию околоплодных вод, к укорочению шейки матки, к преждевременным родам».

Меньшикова подчеркнула, что до планирования беременности молочницу нужно в обязательном порядке вылечить. По ее словам, сейчас есть множество препаратов, которые хорошо лечат это заболевание.

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