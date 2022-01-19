Гинеколог назвала симптомы самого загадочного и опасного женского заболевания

Среди множества женских заболеваний существует очень опасное и до сих пор плохо исследованное учеными — эндометриоз. О том, какую угрозу оно представляет для женщин, по каким симптомам его можно распознать и как лечить, 5-tv.ru рассказала врач акушер-гинеколог Екатерина Хиврич.

По ее словам, даже мировая научная общественность до сих пор не пришла к единому мнению, почему возникает эндометриоз, под действием каких факторов прогрессирует, и какие оптимальные схемы терапии следует подбирать. Однако есть симптомы, которые помогают определить болезнь на ранней стадии.

«Пожалуй, одним из самых сложных и загадочных заболеваний в современной гинекологии является эндометриоз. <...> Это заболевание, при котором ткань, подобная слизистой полости матки, обнаруживается за ее пределами. Очаги заболевания могут быть обнаружены на матке, на брюшине органов малого таза, на яичниках с формированием эндометриоидных кист, на шейке матки. Симптомы — обильные и болезненные менструации, хроническая тазовая боль, болезненность во время полового акта», — описала врач.

Главной опасностью недуга, по ее словам, является риск развития бесплодия, но также есть и другие неприятные последствия, отравляющие повседневную жизнь женщине с таким диагнозом.

«Нередко у пациенток с этим заболеванием диагностируется бесплодие. В отсутствие лечения эндометриоз прогрессирует и со временем может привести к проблемам с наступлением беременности, а также к выраженному болевому синдрому», — заметила Хиврич.

Лучшим средством для диагностики эндометриоза является лапароскопия. Но также можно обнаружить болезнь с помощью ультразвукового исследования или на основании жалоб пациентки. Заболевание можно вылечить путем хирургического вмешательства, но, по словам медика, не всем пациенткам подходит такой способ.

«При обнаружении очагов эндометриоза их удаляют. Однако не всем пациентам мы можем назначить операцию. Для лечения назначается терапия, основной целью которой является профилактика прогрессирования заболевания, профилактика рецидивов, если была операция, а также улучшение качества жизни за счет снятия симптоматики», — заключила врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасны обильные менструации и как это лечится.