И при COVID тоже: при каких заболеваниях оральный секс категорически запрещен

Многие думают, что оральный секс — это достаточно безопасное и безобидное удовольствие. Некоторые даже полагают, что во время обострения, например, так называемой молочницы у женщин, когда нельзя заняться любовью привычным образом, дама может компенсировать временную «нетрудоспособность» языком. Не тут-то было! Врач акушер-гинеколог Ирина Усачева рассказала, в каких ситуациях оральные ласки оказываются под строгим запретом.

Главной опасностью подобного вида сексуального контакта является повышенный риск передачи вредоносных микроорганизмов партнеру через слюну. Во рту, как и в половых органах есть участки со слизистой оболочкой — она может стать и распространителем, и «приемником» заразы.

«Это венерические заболевания или заболевания, передающиеся половым путем. К ним относятся вирусный гепатит С, В, ВИЧ, сифилис, хламидиоз, трихомониаз, ВПЧ-инфекция высокоонкогенных типов, которая может служить причиной не только рака шейки матки у женщины, но и рака гортани у ее партнера», — пояснила доктор.

По словам Усачевой, усмирить пыл и повременить с оральным сексом стоит при острых респираторных и вирусных инфекциях. К ним относятся рядовые простуды, грипп, коронавирус, ангина, тонзиллит, фарингите и прочие.

Также радость поцелуев в интимных местах могут омрачить обострения грибковых заболеваний полости рта. К слову, та же молочница (вагинальный кандидоз) может развиться у женщины не только в зоне влагалища и половых губ, но и во рту. Возбудители данных недугов могут привести к воспалительному процессу в мочеполовой системе недолго ликовавшего секс-соратника.

«Нежелателен также оральный контакт при обострении вируса герпесной инфекции, поскольку герпес находится в данной ситуации в активной своей фазе и может также служить причиной наличия высыпаний на половых органах и слизистой оболочке полости рта у полового партнера», — говорит врач.

Ирина Усачева предупредила и о рисках в случае ряда стоматологических заболеваний полости рта. Если удовольствие вам намеревается доставить человек с гингивитом, стоматитом, пародонтитом или кариесом, будьте готовы, что вслед за оргазмом вас ждет прием у гинеколога или уролога. Микроорганизмы, которые приводят к воспалительным процессам во рту, могут привести к циститу и прочим воспалениям мочеполовой системы.

«Не рекомендуется оральный контакт тем, кто носит брекеты либо пирсинг, поскольку колющие дуги, сам брекет, тяги, резинки и пирсинг могут служить причиной механической травматизации слизистой. Так образуются прекрасные „входные ворота“ для микроорганизмов из полости рта», — заключила доктор.

Усачева обратилась ко всем томящимся в ожидании любви с просьбой проявить терпение и прежде чем прыгать в постель, заняться своим здоровьем. Любой недуг проще предотвратить, чем вылечить!

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