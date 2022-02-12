Искромсавшая пятилетнего сына ножом россиянка: «Очень сильно расстроилась»

Сотрудники СК РФ опубликовали видео с допроса жительницы Энгельса, которая нанесла своему ребенку 20 ножевых ранений. Правоохранители также показали их квартиру.

Нанесшая 20 ножевых ранений своему сыну жительница города Энгельса Саратовской области заявила на допросе, что очень расстроена из-за произошедшего. Видео с ее показаниями опубликовали сотрудники Следственного комитета РФ.

«Я его толкнула, потом взяла ножик и начала просто махать по нему <…> Да (признаю вину — Прим. ред.), и очень сильно расстроилась», — сказала женщина.

Кроме видео с допроса, правоохранители также показали квартиру, в которой проживала мать и ее ребенок. Это небольшая комната, в которой царит беспорядок и оборваны обои.

Искромсавшей своего наследника россиянке 29 лет — юбилей она отпразднует на следующей неделе. Ранее выяснилось, что женщина злоупотребляет алкоголем. После очередного застолья у нее случился приступ белой горячки. В этом состоянии женщина увидела в своем сыне нечто что-то паранормальное, поэтому решила атаковать.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, пострадавший ребенок жив, он в реанимации. За его жизнь борются врачи. На теле изрезанного матерью мальчика не осталось живого места. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.