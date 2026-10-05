Путин назначил Александра Шохина уполномоченным по правам бизнеса в России

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 15 0

«Платформа для работы с обращениями предпринимателей» будет обеспечивать работу уполномоченного.

Кто назначен уполномоченным по правам бизнеса в России— имя

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Александр Шохин, возглавляющий Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), указом Владимира Путина назначен уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Также глава государства подписал еще один указ, определяющий организацию, которая будет обеспечивать работу бизнес-омбудсмена. Такой структурой стала автономная некоммерческая организация «Платформа для работы с обращениями предпринимателей». 

В роли учредителя от имени России выступает Управление делами президента. Средства организации будут формироваться за счет федерального бюджета, добровольных взносов и пожертвований, а также других источников, разрешенных законодательством.

Шохин, заняв пост уполномоченного по правам бизнеса, останется во главе РСПП.

Александр Николаевич Шохин появился на свет 25 декабря 1951 года. В декабре 1993 года Шохин был избран депутатом Госдумы. В дальнейшем он неоднократно переизбирался в парламент.

С 1995 года он президент Высшей школы экономики. В сентябре 2005 года его избрали президентом РСПП, сменив Аркадия Вольского.

Ранее, 26 мая, глава государства одобрил идею о создании нового общественно-государственного института — автономной некоммерческой организации уполномоченных по защите прав предпринимателей. 

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