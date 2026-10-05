Турпоток из России в Египет вырос на 23% за девять месяцев

Число российских туристов, посетивших Египет с января по сентябрь 2026 года, выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи в беседе с РИА Новости.

«С января по 25 сентября 2026 года турпоток из России вырос примерно на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявил Фатхи.

Россияне остаются на первом месте среди иностранных туристов, приезжающих в Египет. В 2025 году страну посетили более двух миллионов граждан России.

По словам египетского министра, основным местом отдыха для российских путешественников остаются курорты Красного моря. Также туристы интересуются достопримечательностями Каира и Гизы, в том числе пирамидами и Большим Египетским музеем.

Египетские власти планируют расширять варианты отдыха для иностранцев. В одной поездке туристам хотят предложить сочетать пляжный отдых с культурными и экскурсионными программами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия и Египет продолжают развивать сотрудничество, несмотря на возникающие сложности. Президент РФ Владимир Путин отметил рост товарооборота между странами, а его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что объем взаимной торговли уже превысил 10 миллиардов долларов.

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