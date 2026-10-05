«Нулевое чтение»: в Совете Федерации обсудили бюджет на три года

В Совете Федерации обсудили бюджет на три года

Федеральный бюджет на ближайшие три года сегодня стал главной темой в Совете Федерации. Сенаторы провели первое обсуждение финансового плана до того, как его рассмотрят в палатах. В документе заложен рост доходов и расходов, средства на социальные обязательства, оборону и развитие экономики. Отдельное внимание уделили поддержке регионов.

«Наши парламентские слушания иначе называют нулевым чтением. Традиционно это первое публичное обсуждение параметров проекта бюджета. В нем участвуют сенаторы, представители федеральных органов исполнительной власти, профильные эксперты и руководители регионов. Без учета мнения регионов, их позиций, их интересов качественный бюджетный процесс невозможен», — сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В следующем году доходы федерального бюджета должны составить более 43 триллионов рублей, расходы — почти 49 триллионов. Дефицит планируют удержать на уровне около двух процентов ВВП. При этом власти обещают сохранить все социальные обязательства. В частности, дважды проиндексировать пенсии, увеличить минимальную зарплату почти до 29 тысяч рублей и направить средства на здравоохранение и поддержку семей.

«Ключевыми особенностями закона проекта являются обеспечение приоритетных обязательств государства и сохранение устойчивости государственных финансов в условиях внешних ограничений. В числе основных направлений — финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, а также достижения национальных целей и приоритетов. Основным фактором экономического роста по-прежнему остается внутренний спрос», — сказал Борис Ковальчук.

Отдельно предусмотрена масштабная поддержка регионов. На программы ежегодно будут направлять около полутора триллионов рублей. Продолжится и финансирование инфраструктуры. За три года на развитие аэродромов планируется выделить 140 миллиардов рублей. При этом окончательные параметры еще предстоит уточнить. В Совете Федерации рассчитывают учесть сегодняшние предложения при дальнейшей доработке документа. После этого его рассмотрят в Госдуме.

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