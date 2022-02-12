Элегантность в простоте! Рецепт картофельных драников от шефа Ивлева

Куда бы вы ни отправились, вы их везде найдете — картофельные драники. И каждый их готовит по-разному. Из давленого сырого картофеля, с крахмалом вместо муки, с луком и чесноком, топят в различной посуде или обжаривают на свином сале. Шеф-повар и кулинарный блогер Константин Ивлев на своем YouTube-канале поделился собственным рецептом приготовления этого блюда.

Ингредиенты

Картофель — 400 граммов;

Яйцо — 1 штука;

Репчатый лук — 1 штука;

Растительное масло — 100 миллилитров;

Мука — 15 граммов;

Соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Для начала необходимо в чашу натереть картофель на крупной терке, а на мелкой потереть лук. Посолить, добавить яйцо и немного муки. Разогреваем блинную сковородку, смазанную маслом. При помощи ложки формируем драник и выкладываем его жариться. Обжариваем с двух сторон.

Шеф Ивлев предупреждает — не стоит слишком сильно разогревать сковороду, в противном случае высок риск, что картофель сгорит, а внутри останется сырым. Кроме того, не следует одну сторону дожаривать сразу. Лучше по несколько раз переворачивать драники.

Как только все драники будут готовы, шеф рекомендует сложить их в сковороду, накрыть тарелкой, выключить огонь и дать им в течение трех-четырех минут настояться. Далее останется только выложить на тарелку. Блюдо отлично сочетается со сметаной, яйцом пашот, икрой и с любым соусом. Приятного аппетита!

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