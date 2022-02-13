Валентинка на будущее: простой ритуал для привлечения любви в свою жизнь

День всех влюбленных не за горами, а, значит, совсем скоро соцсети заполнятся поздравлениями и романтическими фото. Однако не стоит чувствовать себя лишним на этом празднике жизни, если у вас в этом году не оказалось пары или друга, с которым можно сходить на свидание.

Целитель, парапсихолог Вера Райская в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, как с помощью нехитрого ритуала привлечь в свою жизнь любовь. По ее словам, грецкий орех поможет вам встретить следующее 14 февраля уже в компании своей второй половинки.

«Для этого на листе бумаги вы описываете подробно своего избранника или избранницу, указываете рост, вес, национальность, цвет волос, цвет глаз, какую примерно одежду он будет носить, что предпочитает он или она, — отметила целитель, — Кроме этого, описываем профессию. Пишем подробно все, что вы хотите: вредные привычки, здоровый образ жизни, что он будет предпочитать, какой отдых — активный где-то на природе или дома в кругу семьи <…> Описывайте как можно подробнее, чтобы потом не говорить, что я хотела другого».

После составления подробного портрета возлюбленного или возлюбленной своей мечты обзаведитесь одним грецким орехом — больше вам для ритуала ничего не понадобится.

«Берете грецкий орех, разламываете его на две половинки, — рассказала специалист, — Одну половинку кладете себе под подушку на всю ночь, одну половинку выносите на улицу возле подъезда. Если вы считаете, что подходящий вам человек работает в соседнем офисе, можете унести половинку туда».

По словам целительницы, обряд обязательно надо провести 14 февраля. На следующий день, 15 февраля, наступает Сретение Господне, и этот день уже не подходит для ритуалов.

«Весна с зимой встречаются, и человек с человеком тоже встретятся», — подытожила Райская.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как астролог предложила привлечь в свою жизнь любовь или укрепить уже существующие отношения.