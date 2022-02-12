Одиноким 14 февраля посвящается: ритуал для привлечения любви от астролога

Астролог Алена Никольская подготовила для 5-tv.ru видеоинструкцию по проведению эффективного ритуала, способного упрочить отношения с партнером. Для тех, у кого еще нет пары, он будет не менее полезен — действуя по рекомендациям эксперта, одиночки смогут приблизить час встречи с будущим избранником.

Чувствовать себя лишним на празднике жизни в День святого Валентина рано, уверена астролог. Никольская советует настроиться позитивно и подготовить свое сознание к переменам на романтическом фронте. Тем, кто исполнит все указания, эксперт обещает скорое свидание с перспективным кавалером!

«Астромагический ритуал для привлечения любви, он очень сильный и очень действенный. Для него нам понадобятся две красные свечи, обязательно в керамических или фарфоровых подсвечниках. Красный — цвет магии, а белый — цвет Луны и Венеры. Для того чтобы привлечь в свою жизнь яркость, насыщенность и страсть, мы берем красный цвет. А для того, чтобы у нас была любовь, понимание и нежность, то, безусловно, у нас Луна и Венера», — рассказывает Никольская.

Свечи нужно зажечь, причем обязательно от естественного огня, для этого подойдут, например, спички. Дальше необходимо непрерывно смотреть на пламя в течении пяти-десяти минут. Важно при этом представлять, что одна свеча — это вы, а другая — ваш действующий или потенциальный возлюбленный.

«Даже если у вас сейчас нет любимого человека, но в вашем сознании есть его образ, именно этот образ и удерживайте. После того как вы четко представили себе этого человека, представьте, что внутри вас, в груди, стал распускаться красивейший цветок очень яркого розового цвета. Цветок и розовый цвет находятся под управлением богини любви Венеры. Представьте, что вы внутренним зрением помогаете ему распускаться и быть еще красивее», — учит Никольская.

Во время магического ритуала, рекомендует астролог, старайтесь мысленно одарить своего любимого нежными чувствами, уважением, расскажите ему о вашем невероятном желании быть рядом и вместе переживать счастливые и трудные моменты жизни. Даже если сейчас вы в свободном поиске, вы можете представить, каким будет ваш партнер и как хорошо вам будет вместе.

«Сделайте эту технику, и любимый человек очень скоро у вас появится», — уверена Никольская.

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