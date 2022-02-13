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Замерзли — к врачу! Как холодные ноги связаны с образованием тромбов

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 3 417

Ученый Чупин рассказал о связи зябких ног с образованием тромбов

Замерзли — к врачу! Как холодные ноги связаны с образованием тромбов

Фото: Depositphotos / milangucci

Медики и ученые предупреждают: к здоровью нужно относиться внимательно. Любые симптомы заболеваний — проверять у врача.

Тромбоэмболия, или тромбоз — опасное состояние, при котором сгустки крови закупоривают сосуды. Риск умереть в данном случае очень велик, потому врачи рекомендуют регулярно сдавать анализы и обращать внимание на признаки, свидетельствующие о назревающей проблеме. Один из таких — онемение конечностей и постоянное ощущение холода.

Тромбоэмболия бывает двух видов — артериальная и венозная в зависимости от конкретного места образования опасных сгустков крови. Если выявить тромбоз на ранней стадии, шансы избавиться от проблемы есть. Если не успеть это сделать, последствия могут быть фатальными.

«Тромб не может не заявить о себе: боль, онемение и похолодание конечностей, побеление кожи. Важно не пренебрегать этими симптомами и не доводить до момента, когда нарушится двигательная функция конечности, а вызвать скорую помощь. Даже если человеку просто кажется, что „что-то не то“, если ситуация не совсем понятна, лучше перестраховаться и обратиться к врачу», — заявил доктор медицинских наук, завотделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава РФ Андрей Чупин в беседе с «Известиями».

Эксперты ВОЗ также указывают на некоторые обстоятельства, увеличивающие риски развития тромбоэмболии. Речь идет о длительных и частых авиапутешествиях, о сидячем образе жизни, о тяжелых болезнях вроде COVID-19.

Ранее 5-tv.ru рассказал, обладатели какой группы крови надежно защищены от развития тромбоза.

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