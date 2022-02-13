Какая группа крови защищает своего обладателя от тромбоза и легочной эмболии

Группа крови является одним из факторов, влияющих на процесс образования тромбов в венах, полагают ученые из США. В результате исследований они выявили одну группу, которая способна защищать носителя от тромбоза глубоких вен и легочной эмболии. Статья с результатами изысканий опубликована в журнале Американской кардиологической ассоциации (Journal of the American Heart Association).

Эксперты пришли к выводу, что у обладателей второй и третьей группы крови риск сердечного приступа в совокупности был на 8%, а риск сердечной недостаточности — на 10% выше, чем у носителей первой группы крови. Четвертую группу не изучали, так как она редкая. Самая большая разница была обнаружена в разнице процессов образования сгустков крови в венах.

И здесь первая группа оказалась самой «целительной». По сравнению с ее обладателями, люди со второй и третьей группой были на 51% сильнее подвержены развитию тромбоза глубоких вен (тромбы в ногах) и на 47% более склонны к развитию легочной эмболии (закупорка сосудов в легких). В США от этих двух распространенных недугов ежегодно гибнут 100 тысяч человек.

По мнению одного из авторов исследования Хильды Гроот, полученные результаты могут сыграть важную роль в повышении качества персонализированной медицины. Это знание могут использовать врачи общей практике, учитывать их при назначении лечения и профилактических мер.

Тем, кто не может похвастаться «волшебной» кровью, ученые посоветовали не огорчаться, а принять к сведению необходимость более тщательного наблюдения за здоровьем. Проблемы с сосудами можно предотвращать (или сдерживать их развитие) с помощью образа жизни. Следите за весом, своей диетой, больше двигайтесь — и сохраните вены в рабочем состоянии на долгие годы.

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