Спортивный арбитражный суд завершил заседание по делу Камилы Валиевой

В Пекине завершилось заседание Спортивного арбитражного суда по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Были рассмотрены апелляции на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение спортсменки с Игр.

Дело в том, что допинг-проба, которую спортсменка сдавала еще в конце декабря, то есть за полтора месяца до старта Игр, оказалась положительной. И такая задержка вызывает множество вопросов.

«Это было долгое заседание, я не буду комментировать его итоги. Мы надеемся объявить его решение после часа-двух-трех (по местному времени) на сайте», — сказал журналистам генсек суда Матье Риб.

Решение по Камилле Валиевой Арбитражный суд огласит в понедельник. Сама 15-летняя россиянка сегодня провела две тренировки. Она блестяще исполнила программу. Короткий прокат фигуристок пройдет 15 февраля.