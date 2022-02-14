🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Спортивный арбитражный суд завершил заседание по делу Камилы Валиевой

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15-летняя фигуристка пока продолжает тренировки.

Спортивный арбитражный суд завершил заседание по делу Камилы Валиевой

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

В Пекине завершилось заседание Спортивного арбитражного суда по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Были рассмотрены апелляции на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение спортсменки с Игр.

Дело в том, что допинг-проба, которую спортсменка сдавала еще в конце декабря, то есть за полтора месяца до старта Игр, оказалась положительной. И такая задержка вызывает множество вопросов.

«Это было долгое заседание, я не буду комментировать его итоги. Мы надеемся объявить его решение после часа-двух-трех (по местному времени) на сайте», — сказал журналистам генсек суда Матье Риб.

Решение по Камилле Валиевой Арбитражный суд огласит в понедельник. Сама 15-летняя россиянка сегодня провела две тренировки. Она блестяще исполнила программу. Короткий прокат фигуристок пройдет 15 февраля.

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