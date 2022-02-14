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Открой свое сердце: как Меркурий в Водолее изменит жизнь с 15 февраля

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Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Эксклюзив 1 373

В ближайшие дни звезды преподнесут приятные сюрпризы представителям всех знаков зодиака, уверена астролог Алена Никольская.

Фото, видео: Depositphotos / Shad.off; 5-tv.ru

Расположение небесных тел влияет не только на настроения людей, но и на их успехи и неудачи, уверены предсказатели. Астролог Алена Никольская в интервью 5-tv.ru раскрыла планы звезд на вторую половину февраля 2022 года, пообещав их благосклонность как в делах амурных, так и в плане коммуникаций и продвижения идей.

«15 февраля наш „быстроногий“ Меркурий перейдет из знака Козерога в знак Водолея. Меркурий в Водолее — это всегда инсайты, легкость, желание общаться как можно больше и с максимально интересными и необычными людьми», — отметила основную тенденцию планеты Алена Никольская.

По ее словам, коммуникации будут особенно удаваться в этот период, возникнет желание общаться и выступать публично, даже если до этого вы не очень уютно чувствовали себя в публичном пространстве. Стоит непременно воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств, поэтому эксперт советует отбросить сомнения и смело вести себя на публику. Совсем необязательно выступать с трибуны, можно довольствоваться небольшими историями и анекдотами, при этом проснувшийся, благодаря звездам, ораторский талант не останется незамеченным окружающими.

«Если вам необходимо получить какую-то поддержку от общества, а также идеи или провести мозговой штурм, то лучшего периода, как во время Меркурия в Водолее, и придумать невозможно», — добавила астролог.

Это время для творчества и раскрытия неординарных талантов, поэтому для реализации задуманного собирайте единомышленников, обязательно привлекая при этом творческих людей с нестандартным подходом.

«Это те люди, которые на 10-20 шагов идут впереди общества, а то, что они предлагают сейчас и то, что сейчас кажется очень новаторским и смелым, скоро станет обыденностью», — указала предсказательница, подсказав пригласить таких людей к себе в гости на чай и обсудить идеи в неформальной обстановке.

По мнению эксперта, сейчас можно открыть свои уши и свое сердце, именно доверие миру и своей интуиции даст вам возможность хорошо заработать, а также сделать серьезный прорыв в жизни.

Кроме того, Меркурий в Водолее отвечает за высокие технологии и нестандартное общение, поэтому успех будет вас сопровождать как на привычных вечеринках и деловых встречах, так и в интернет-пространстве.

«Пока идет Меркурий в Водолее, вам и карты в руки, а интернет-технологии помогут вам обрести новых друзей и новую любовь», — предрекла эксперт по звездам, добавив, что новые знакомства будет легко заводить, и в то же время свежие отношения будут необременительными и очень приятными.

Также все приходящие интересные мысли и идеи стоит записывать в блокнот или смартфон, поток откровений будет литься на вас и ночью, считает Никольская и рекомендует держать возле кровати бумагу и карандаш.

Эксперименты в период Меркурия в Водолее встретят понимание, поэтому даже любителям все делать четко и организованно астролог предлагает отступить от заведенных правил.

«Разрешите себе в одежде такое, что ранее вы себе никогда не позволяли. Возможно, вы боялись рисковать, но сейчас вы можете это сделать безопасно, поэтому меняйтесь и разрешите себе сделать что-то новое», — дала в заключение совет Алена Никольская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 15-е лунные сутки отразятся на жизни людей.

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