Не стоит медлить: как 15-е лунные сутки отразятся на жизни людей

В 15-е лунные сутки, 14 февраля, приближается полнолуние, пиковая точка лунного месяца. В это время усиливаются эмоциональные переживания, считает астролог Ксения Шахова. А это значит, что люди бурно реагируют на различные аспекты жизни.

«В это время происходит ускорение всех функций, процессов, явлений, поэтому не стоит медлить. И на волне такой интенсивной энергии, которая переполняет людей, можно сделать вдвое больше, чем было запланировано», — рекомендует астролог.

С 14 часов 11 минут Луна переходит в знак Льва. Наступают 15-е лунные сутки, которые корректируют фон. Луна в знаке Льва прекрасна для творчества, для любви, для развлечений, совместного времяпрепровождения с детьми. Можно отправиться на праздник в театр с малышами или посмотреть телеспектакль дома.

Если первая половина дня была гармоничная практически для всех дел, то вторая половина дня может усилить некоторое напряжение, волнительность, тревожность.

«Вечерние часы желательно провести в привычном кругу, среди знакомых, близких, любимых людей. К тому же, праздник 14 февраля к этому располагает», — считает астролог Шахова.

В 15-е лунные сутки возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему, сосуды, спину, позвоночник. Астролог не советует проводить операции на этих органах, пока Луна находится во власти Льва.

«Воздержитесь от загара: энергия огня очень высокая, но это мы можем использовать для очищения от негативной энергии в помещении», — советует астролог.

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