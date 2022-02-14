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Почему пьяные люди становятся агрессивными? — объясняет нарколог

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Ирина Дряхлова
Ирина Дряхлова Журналист Эксклюзив 1 541

Кому лучше совсем не употреблять алкоголь? С чем связано неприемлемое поведение людей подшофе? — ответ в материале 5-tv.ru.

Фото, видео: Depositphotos / jakubdanek; 5-tv.ru

В состоянии алкогольного опьянения много людей становится агрессивными, выражаются нецензурной бранью, совершают социально-опасные вещи, ведут себя неадекватно. 5-tv.ru спросил у психиатра-нарколога Алексей Казанцев, с чем это может быть связано.

«Как говорил еще Достоевский, водка зверит и скотинит человека. Но это происходит далеко не у каждого. Это связано с тем, в каком состоянии человек начал употреблять алкоголь: в том состоянии он и находится весь период опьянения», — объясняет врач-нарколог.

Алкоголь пагубно влияет на морально этические нормы поведения. По словам специалиста, отключаются определенные границы дозволенности. Воспитание и то, что прививали родители, часто замещается на то, что появилось уже в течении взрослой жизни.

«Довольно часто бывает так называемая атипичная форма опьянения, где помимо нецензурной брани еще ведут себя агрессивно», — рассказал нарколог.

Такое поведение характерно даже для публичных людей. Так экс-директор Софии Ротару Ольга Коняхина утверждала, что певица в нетрезвом состоянии иногда бывает чересчур откровенной, агрессивной и даже может обидеть окружающих. Именно поэтому Ротару старается не пить алкоголь.

«Самая страшная форма — это патологические формы опьянения, когда человек совершает противоправные действия, вплоть до убийства, а на утро не помнит, что с ним происходило. Таким людям, конечно, лучше совсем не употреблять алкоголь», — советует психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

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