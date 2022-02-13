Унижала всех вокруг: Ротару подшофе оказалась агрессивной матершинницей

Концертный директор Ольга Коняхина рассказала о негативных качествах характера певицы, с которой пришлось работать.

Народная артистка СССР София Ротару для многих женщин не просто кумир, но и пример для подражания: прекрасно поет, имеет утонченный вкус, правильно говорит, всегда женственна и обаятельна, за что обласкана вниманием мужчин. Есть ли у звезды негативные стороны? Безусловно, как у каждого человека. Подробнее об этом рассказала бывший концертный директор исполнительницы Ольга Коняхина в эфире шоу на НТВ.

Читайте также У Ротару тряслись руки на сцене после госпитализации с подозрением на смертельный недуг

По словам женщины, Ротару крайне редко употребляет спиртное, а все — из-за особенностей характера. Коняхина утверждала, что певица в нетрезвом состоянии становится чересчур откровенной и может очень сильно обидеть окружающих. Конечно, впоследствии стороны друг друга прощают, но неприятный осадок остается надолго.

«Она поэтому нигде не выпивала никогда не со своими. Только в кругу близких, и все знали, как это будет. Агрессия была, да», — цитирует Ольгу Коняхину «Экспресс газета».

Экс-директор Софии Ротару уточнила, что скандалы обычно сопровождались жуткими воплями и откровенной матершиной. Со слов женщины, случалось и так, что звезда унижала своих же работников. Для нее это якобы было «как нечего делать». Коняхина уточнила, что в подвыпившем состоянии певица также становилась жестокой: никто не имел права продолжать праздник, если ей захотелось спать.

«То, что ее сын Руслан написал, что, мол, мама тяжелее бокала вина ничего в руках не держала, — ну, полный бред. И коньяк, и виски, и водка — все пилось. Все пилось, да, абсолютно», — раскрыла тайну бывший директор Ротару.

Ранее 5-tv.ru сообщал о тяжелой болезни Софии Ротару.