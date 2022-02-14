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Врач Давыдов рассказал о важной разнице между раком и онкологией

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 285

Опухоль может быть не только злокачественной и смертельно опасной, напомнил медик.

Врач Давыдов рассказал о важной разнице между раком и онкологией

Фото: Depositphotos / Dmyrto_Z

Выявление у пациента онкологического заболевания еще не означает, что у него рак. Об этом в интервью «Известиям» рассказал главврач онкоцентра Лапино-2 Михаил Давыдов. По словам члена-корреспондента РАН, понятие онкология включает в себя довольно большое количество заболеваний, и рак — лишь одно из них.

Даже обычная родинка, невус, считается онкологией, однако при этом она не представляет опасности для человека. Если, конечно, речь не идет о диспластических невусах — родинках с неровными краями неправильной формы. Они довольно крупные и лучше их удалять вне зависимости от того, доставляют они неудобства или нет, отметил медик.

«Видов злокачественных новообразований гораздо больше, чем кажется. Рак встречается достаточно часто, но не составляет и половины всех диагнозов в онкологии. Кроме того, онкология изучает опухоли в принципе, не только злокачественные, но и доброкачественные. Соответственно, когда речь идет об онкологических заболеваниях, не стоит сводить все к их злокачественной природе», — пояснил специалист.

Говоря о злокачественных новообразованиях, Давыдов выделил как самые часто встречающиеся карциному — поражают поверхность кожи, слизистые внутренних органов, саркому — затрагивает мышцы, кости, глиому — опухоль нервных тканей спинного и головного мозга, лимфому — состоит из лимфатических тканей и другие.

Самая же часто встречающаяся у взрослых людей доброкачественная опухоль — липома. Новообразование жировых тканей представляет собой подкожные «шарики». Их можно случайно нащупать на любой части тела.

«Сама по себе липома достаточно безобидна, но иногда она может воспаляться или начать быстро расти, тогда требуется лечение. В большинстве случаев липомы удаляют хирургически. Также это можно сделать лазером без крови», — подчеркнул медик.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что онколог Петровский назвал единственный способ не пропустить у себя рак.

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